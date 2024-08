„Výjimečné spojení výjimečných hudebních osobností skýtá i výjimečné zážitky.“

Jarda Matějů, zvaný Matěj, je fenomenální muzikant, který během svého uměleckého života prošel řadou kapel zvučných jmen, s nimiž získal mnoho ocenění včetně těch nejvyšších.

V roce 1971, coby 16-ti letý kytarista samouk, dostal nabídku do nově vznikající kapely, ovšem jako hráč na banjo. Tento nástroj byl pro něj víceméně neznámým, a tak si v hudebninách koupil tenorové banjo, aby po půlroce pilného cvičení zjistil, že tenorové ladění do bluegrassu nepatří. Tehdy mu kamarádi postavili z konve na mléko pětistrunné banjo a byla započata nová etapa. Zvuk kapely se výrazně proměnil a díky novým poznatkům a přibývajícím zkušenostem získávala kapela Roaming Angeles na potlaších jedno ocenění za druhým.

V roce 1974 se Jarda, ze studijních důvodů, přemístil do Českých Budějovic. Jeho téměř každodenní čtyřhodinové cvičení na banjo přineslo svoje plody. V roce 1980 přichází od Luboše Marka nabídka do nově vznikající kapely, která později dostala název Sem Tam. Jméno zpěvačky a houslistky Pavlíny Jíšové bylo tehdy Jardovi naprosto neznámé. Ve stejnou dobu jako Sem Tam mu hodili lano též Nezmaři. Jarda obě nabídky přijal, aniž, pochopitelně tušil, co toto rozhodnutí v budoucnu přinese. S oběma kapelami absolvoval bezpočet koncertů a přehlídek, ovšem jednoho dne zjistil, že ho, stručně řečeno, mladší dcera nepoznává. Bylo tedy nutné rozhodnout se pro změnu.

Nakonec zůstal u Nezmarů. Po několika letech, když už dcery byly větší, přišel s nabídkou Žalman a s tím i radost, že bude opět zpívat s Pavlínou. V roce 1997 Jarda vydává autorské album Trojplošník snů. Po zhruba půlročním působení u Věry Martinové a pokusu o sestavení nové kapely se dostavil intenzivní pocit nechutenství k politice, která muziku doprovází. Nástroje skočily na pět roků nedotčeny ve skříni a Jarda se věnoval lidem, kteří, podle něj, za to stáli. Mimo jiné pracoval ve studiu a občas něco nazpíval a hlavně spokojeně žil.

A jak vypadá stručný umělecký životopis Jardy Matějů – virtuózního banjisty, skvělého kytaristy, zpěváka a skladatele, který překračuje hranice folku? - počátek 70-tých let Roaming Angeles

- 1980-86 Sem Tam

- 1980-90 Nezmaři

- 1989-97 Žalman a spol.

- po pětileté pauze následuje půlroční spolupráce s Věrou Martinovou

- 2002 - Trojplošník Jardy Matějů

- 2003 - 2006 hostuje u Bokomary

- 2011 - 2014 spolupráce s Pavlínou Jíšovou

- od roku 2012 je spolupořadatelem Netolického festivalu Memoriál Tondy Hořínka

- aktuálně spolupracuje opět s Pavlínou Jíšovou, s Loes van Schaijk a Honzou Bartoškem Z dlouhého výčtu ocenění alespoň ta „Portovní": - r. 82 s kapelou Sem Tam – malá Porta

- r. 83 Sem Tam finále interpretační Porta

- r. 84 Sem Tam finále interpretační Porta

- r. 82 s Nezmary malá Porta

- r. 83 opět s Nezmary interpretační Porta

- r. 84 opět s Nezmary finále interpretační Porta

- r. 88 autorská Porta za píseň Konvička

-V září 2022 navštiívila Loes van Schaijk strakonickou vinárnu a čajovnu Pod stolem poprvé. V tom roce získala na Inter Portě v Ústí nad Labem ocenění nejvyšší a rok před tím, to samé na Portě v Řevnicích.

Kdo je Loes van Schaijk?

Původem z Nizozemska, od roku 2018 žije v Praze. V evropských folkových a bluegrassových kruzích je Loes oceňována pro svůj procítěný hlasový projev, přirozený zvuk, nejednoznačné texty a rytmus. Do svých vystoupení vkládá celé své srdce i duši a s publikem se propojuje tak, že ho rozesměje, rozpláče, rozezpívá a přivede k zamyšlení. Vystupuje převážně v duu s Honzou Bartoškem nebo s profesionální doprovodnou kapelou (Loes end The Celtic Link pro irské/keltské akce nebo Loes Bluegrass Band pro bluegrass/ country/ americana akce).

Hudba hýbe každým Luisiným krokem a naopak. Její písně vyjadřují hledání lidského spojení, domova, i její neukojitelnou zvědavost a ocenění nejednoznačnosti a její sebemrskačský smysl pro humor. Loes je především vypravěčka, která se snaží vyhýbat velkým gestům a místo toho přináší přirozený zvuk, charisma, a nezapomenutelný úsměv. Na evropské hudební akustické scéně působí od roku 2005 jako zpěvačka, kytaristka a kontrabasistka. S různými kapelami nahrála po Evropě 5 alb a k nim přidala v roce 2021 svoje debutové sólové autorské album „ALL L Ever Really Seem To Say“. Vedle širokého hudebního záběru má za sebou i dvacetiletou pedagogickou činnost.

Loes spolupracovala a spolupracuje se špičkovými hudebníky, jako jsou: Jitka Vrbová, Jarda Matějů, Pavlína Jíšová a mnoho dalších. Je též součástí pořadu Holky na tahu s Blondýnou a Bárou Štěpánovou.

Před dvěma lety byla Loes „Pod stolem“, coby sólová písničkářka a tentokráte bude doprovázet Jardu na basu.

A jak se stalo, že se tito dva skvělí hudebníci objeví ve stejném čase na jednom místě? Není to náhoda a nebylo to ani v plánu. Jak k tomu došlo, vám moc rád povyprávím toho 20. září „Pod stolem“.