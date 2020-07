Přátelé strakonické odbočky Slavia Praha se ve dnech 17.- 19. července sešli na chatě svého předsedy Miloše Sedláčka v Dolním Poříčí. Program měli pestrý.

Setkání strakonické odbočky přátel Slavia Praha. | Foto: Jan Malířský

V pátek odpoledne probíhalo ubytování ve stanech a v sobotu v 9 hodin ráno byl v plánu pěší odchod do Katovic na přátelské utkání domácích Katovic se Slavií Praha U19, které skončilo smírně 7:7 /2:5/. Bylo to velice pěkné utkání i s nádhernými brankami, které za domácí dávali: Uher 2, Kadula 2, D. Bálek a vlastní. Zápas sledovalo 712 diváků. Mužstvo U19 vedl M. Hyský, přítomen byl Miroslav Beránek.

V poločase proběhl křest půlitru OP Slavia Strakonice, který za řízení T. Hajduška st. provedli B. Hrdlička, T. Fiala, D. Krankus, M. Beránek a M. Sedláček. OP provedl i zajimavou ukázku pyrotechnického vystoupení a nakonec byla i děkovačka hráčů Slavie. Po té byl návrat do Poříčí. Pár lidé absolvovalo podruhé cestu pěšky a zbytek auty. Zde po občerstvení proběhl spotovní den pro děti i dospělé a na závěr někteří skončili v řece Otavě. Večer se hodovalo a někteří navštívili i pouťovou zábavu v Poříčí.

V neděli po vyspání a obědě se odehrálo utkání mužstev nad 35 let TJ Otava Poříčí: OP Slavia Praha ze Strakonic 2:5 /1:2/, Maršala 2 - P. Hovorka 2, P. Baloušek a a Mára. Tím skončilo setkání a další v pořadí 4. snad bude zase na lodích po Otavě. Ať žije Slávie.