Dudáci z celého světa míří letos do Strakonic. Své místo si našli i na pohledech

Do Strakonic se letos vrací Mezinárodní dudácký festival. Těšit se na něj můžete od 25. do 28. srpna 2022. Dudáci se do Strakonic sjíždějí už od roku 1967 a stali se také námětem pro mnoho pohlednic, které si můžete prohlédnout v naší galerii. Za poskytnutí obrázků děkujeme Janu Malířskému.

Dudáci a Strakonice patří dohromady už mnoho let, dokazují to i staré pohlednice. | Foto: Z archivu Jana Malířského