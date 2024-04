V Katovicích se, stejně jako na dalších mnoha místech po celé republice, konala v sobotu 6. dubna akce s názvem Ukliďme Česko.

V Katovicích se konala v sobotu 6. dubna akce s názvem Ukliďme Česko. | Foto: Se svolením Martina Mazucha

„Tentokrát jsme akci pojali v trochu větším stylu. Náš dobrovolnický tým RestArt Katovice se spojil s místním mysliveckým spolkem Kněží hora a také spolkem Rally fans Katovice, aby nás na úklid bylo co nejvíce. Díky tomu jsme se mohli rozdělit na několik úklidových skupin,“ líčí hlavní organizátorka úklidu Jana Koláříková.

Celkem se katovickým na šesti trasách podařilo nasbírat tři káry odpadu, tedy přibližně 450 kg. Kromě obrovského množství plechovek, PET lahví a dalšího obalového materiálu nalezli například také velkou molitanovou matraci, pneumatiky a oblečení. „Jsem rád, že jsme se do úklidu zapojili a naše okolí bude zase o něco hezčí,“ říká vedoucí jedné skupiny a člen mysliveckého spolku Kněží hora, Jiří Zemen. Vedoucím další party byl Martin Mazuch, člen Rally fans Katovice, který se do úklidu zapojil s celou rodinou. „Myslím, že je důležité, aby i děti viděli, že pečovat o naše okolí je samozřejmé,“ dodává k akci v Katovicích. Aby i ty nejmenší práce bavila, měly ji spojenou s hrou. Dostaly sběračské karty, na které si mohli zaznamenávat své úspěchy a následně je vyměnit za odměny. Pracovní den pak dobrovolníci zakončili společným opékáním buřtů.

Pro ty, kteří by se do očisty Katovic také rádi zapojili, ale z nějakého důvodu to letos nestihli, je tu dobrá zpráva. „Za tým RestArt Katovice mohu slíbit, že se příště do úklidu určitě znovu pustíme. Velmi si vážím podpory místních spolků a také katovického sběrného dvora, který nám pomůže s likvidací odpadu. Jsem ráda, že podobné akce se těší čím dál větší oblibě a že nám záleží na přírodě, která nás obklopuje,“ uzavřela Jana Koláříková.