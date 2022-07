Přijel se podívat dokonce i jeden z bývalých šéfů obvodního oddělení podplukovník Miroslav Vávra, který u policie odsloužil bez měsíce 36 let, z toho patnáct let na postu velitele. Dorazil také kapitán Václav Švarc, který v uniformě strávil 27 let a deset let v roli zástupce velitele.