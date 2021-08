Ve Velkých Salinách a okolí, odkud odešla v období 1945-46 většina původního německého obyvatelstva, se postupně usídlovaly české rodiny. Lidé přicházeli ze Soběnova, Keblan a dalších vnitrozemských obcí. Česká škola zahájila svou činnost už v létě 1945, kdy byl jmenován jejím správcem mladý učitel Otto Mörtl. Do této školy začaly vedle místních chodit také děti z Dluhoště, Dalekých Popelic, Děkanských a Pustých Skalin.

Soubor, který odehrál hru Honba za sádlem. Poznáváte je? | Foto: archiv Pavla Mörtla

Jako většina tehdejších kantorů měl O. Mörtl blízko k literatuře,hudbě,zpěvu a výtvarničení a tak nebylo divu, že během příštích měsíců kolem sebe shromáždil skupinku mladých lidí, kteří už měli školní roky za sebou, ale chtěli se dále scházet. Z učitelova podnětu schválil Místní národní výbor se sídlem v Dluhošti vytvoření kulturního spolku - takzvané Osvětové besedy. Odtud již byl jen krůček k vytvoření divadelního souboru, který začal nacvičovat svá první představení v přízemí bývalé skalinské německé školy. Malý sálek s jevištěm a s minimálním technickým vybavením ožíval od podzimu 1946 nácvikem první hry. Představení kusu „Honba za sádlem“ někdy v roce 1947 znamenalo začátek několikaletého divadelnického života V. Skalin a okolí. Ze hry se dochovalo několik fotografií. Na jedné je část souboru v kostýmech, ale snímku chybí jakýkoliv popis. Pokud by někdo ze čtenářů dokázal osoby na záběru pojmenovat, bylo by to dobré, protože opět jedna část poválečného venkovského života na Kaplicku by dostala konkrétnější podobu.