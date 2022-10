„Program začal v Trocnově v Muzeu Jana Žižky z Trocnova, dále jsme pokračovali na tvrz v Tiché, přes krátkou zastávku ve Velešíně, kde byla pracovníkům představena nově vznikají geolokační hra. V pozdních odpoledních hodinách jsme navštívili Muzeum Dobčická tvrz 1945, kde nám úžasní manželé Záhorští představili předměty jejich sbírky specializované na americkou armádu ve druhé světové válce. První den exkurze byl zakončen v Holašovicích. Mám radost, když i odborníci v cestovním ruchu s velkým povědomím o atraktivitách z regionu, poznají nová zajímavá místa, o kterých doposud neměli tušení," přiblížila program exkurze Pavla Drunecká z JCCR.

„Druhý den exkurze začal v obci Úsilné v Eliášově dědičné štole a pokračoval do jihočeské obce roku 2022 Albrechtic nad Vltavou na kapličkový hřbitov. Díky laskavému přístupu majitele, jsme navštívili Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství v Božeticích i mimo otevírací dobu (muzeum je oficiálně otevřeno do konce září). Odpolední program jsme zahájili v Milevsku v Muzeu Maškar s odborným výkladem pana Kamila Hobzka. Janem Žižkou jsme naši exkurzi začali, Janem Žižkou jsme ji i končili, a to návštěvou památníku Jana Žižky, vytvořeného akademickým sochařem Emanuelem Kodetem, v Sudoměři," doplňuje Drunecká.

Projekt Venkovské památky je zaměřen na propagaci venkovské turistiky v regionech jižní Čechy a Vysočina na české straně a v Mühlviertelu a Waldviertelu na rakouské straně. Jeho cílem je mimo zvýšení návštěvnosti venkovských památek a zvýšení počtu přenocování i podpora „znovunastartování" přeshraničního cestovního ruchu.

Za příspěvek děkujeme Janě Píchové