Lesní školka začala v Kraselově, tehdy jako Dětský klub Remízek, fungovat v roce 2014. Co Vás vedlo k tomu založit klub, později školku?

S úsměvem vždy odpovídám, že je to v podstatě školka pro našeho prvního syna, který už teď chodí do třetí třídy základní školy. Chyběla nám v okolí školka, kde by děti mohly žít normálním dětským životem mimo čtyři stěny a mimo ploty, nebyly zavalené nepodnětnými hračkami a nechodily se procházet v zástupu kolem prašných silnic. Chtěla jsem svému synovi dopřát zažít přírodu za jakéhokoliv počasí, zdravé prostředí a stravu, pohyb, respektující kolektiv - chtěla jsem mu dopřát přirozené dětství bez stresu a informačních technologií. Zkrátka, chtěla jsem školku, do které by se každý den těšil a na kterou by v dospělosti s láskou vzpomínal, tak jsem založila Remízek. Dnes navštěvuje Remízek už naše třetí dítko a ač je to čerstvá dvouleťačka, nemohla jsem ji každé ráno dostat z vítacího kruhu od dětí, tak už chodí do školky taky a téměř celodenní provoz venku za každého počasí zvládá skvěle.

Čím se lesní školka liší od té "klasické", kterou většina z nás zná, co si lidé pod pojmem lesní školka mohou představit?

Jak jsem již nastínila, jde o školku s klasickým rytmem a programem jako v běžné MŠ, jen s tím, že je každodenní vzdělávací program venku. Venku se scházíme, venku se vítáme, svačíme, učíme se, hrajeme si, od jara do podzimu venku i spinkáme. Můžeme tak na vlastní kůži a všemi smysly zažívat koloběh přírody za každého ročního období. Děti jsou neskutečně otužilé, pohybově zdatné, respektují a chrání přírodu. Tím, že jsme malý heterogenní kolektiv (děti od 2 do 7 let) se 2 pedagogy na 15 dětí, máme prostor zodpovědět každou dětskou otázku, zároveň se děti učí ohleduplnosti k mladším dětem, mladší děti se učí od starších, vše je pak velmi přirozené a jakoby lehčí.



Jak na zřízení Remízku reagovali rodiče, měli zájem k vám dát své děti? A jak je to nyní?

Nejdříve jsme začínali asi s devíti dětmi, dnes máme plnou kapacitu. Školka se neustále rozrůstá, při školkových slavnostech je Remízek plný dětí i rodičů, i těch, kteří už k nám dávno nechodí. Naše školka se zprofesionalizovala, vstoupili jsme do rejstříku škol a školských zařízení, abychom mohli zachovat co nejnižší školkovné. Papírově a vzděláváním plníme vše jako klasické MŠ, jen s tím, že venku v krásné přírodě. Stále ale dbáme na to, abychom byli malá rodinná školka.

Jak se lesní školy dotýká doba pandemie?

Od 12. dubna můžeme mít otevřeno pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí. Na jednu stranu tedy radost, na druhou stranu obrovské zklamání a vztek. Remízek je otevřený všem, les ani remízek prostě nezamknete - celé roky si k nám chodily o víkendech a odpolednech hrát děti se svými rodiči, až letos po dalším lockdownu jsme našli ve venkovní kuchyňce rozbité hračky, dokonce nám někdo ukradl mladý ovocný strom, jablůňku, kterou si děti tolik let piplaly a těšily se na první jablíčka. Další mladý ovocný strom někdo zlomil, když patrně nešel vytáhnout ze země. Víte, když nějaké děti, které nemají co dělat, protože mají zavřené školy a kroužky, něco zničí, tak to snad v této době člověk i pochopí. Kdo z nás se v dětství choval jen chválihodně… Ale když někdo vykope dětem stromy, které si samy sázely, to už neudělá nějaký výrostek z dlouhé chvíle, to je čin špatného člověka. Otázka zní, proč se to děje právě v této době? Pandemie se nás hlavně dotýká z toho lidského hlediska, smutek střídá neskutečná naštvanost. Jsme bezpečná školka, která umí provoz udělat takový, aby v ní děti mohly být i za coronavirové pandemie, všechny děti. Jsou ale doma, místo aby poslouchaly zpívat ptáky a hrály si s kamarády pod rozkvetlými stromy.

Jaké máte plány do budoucna, plánujete další lesní školku, aktivity na léto a podobně?

Další školku určitě neplánujeme, kvalita musí převažovat nad kvantitou, chceme znám své děti, jejich rodiče, jsme jedna velká rodina a tak to chceme i nechat do budoucna. V létě vždy otevíráme tři týdny tématických lesních příměstských táborů. Letos poprvé jsem přihlášky nepouštěla na veřejnost, protože se okamžitě zaplnily školkovými dětmi a dětmi z předešlých běhů táborů.

Je na Strakonicku další podobná školka?

Když jsme začínali, byli jsme jediná lesní školka mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Dnes je lesních školek podstatně více - u Prachatic, u Mirotic, v Písku, nově vzniká i v Horažďovicích.