Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2020 za podpory JE Temelín ze Skupiny ČEZ uspořádal v pátek 24. ledna od 20 hodin Maškarní rej pro dospělé a v sobotu 25. ledna od 14 hodin Maškarní bál pro děti.

Maškarní reje v Číčenicích. | Foto: REnata Regálová a Zdeněk Vrzák

Maškarní rej pro dospělé měl premiéru. Nečekali jsme takovou účast masek. Všichni se pěkně bavili, tančili a zpívali. Bylo to prostě super. Velice nás to potěšilo a už nyní plánujeme maškarní pro dospělé na příští rok.

V sobotu do obecního hostince na maškarní bál pro děti v doprovodu rodičů na karneval přišlo nemalé množství originálních a krásných masek, kterých byl doslova plný sál. Potkali jsme tady piráty, krásné princezny Elzy, odvážné rytíře, pohádkové víly, kočičky, čarodějnice, a další pohádkové bytosti. Určitě jsem nevyjmenovala všechny, ale bylo jich hodně a byly všechny velmi krásné. Masky přišly v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších příznivců dětského veselí.

Maškarní bál začal netradičně. Pro přítomné bylo připravené vystoupení děvčat na trampolínách z DDM Vodňany. Vystoupení se líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Pro vystupující dívky se číčenickou hospodou rozezněl veliký potlesk. Poté se masky posadily jako v divadle, protože mezi nás přijelo divadélko Kašpárek s pohádkou Vločka Sněhulka. O zábavu se po celé odpoledne starali klauni.

Během odpoledne se soutěžilo, zpívalo a tančilo. Pro všechny děti byly připraveny sladké odměny. Bylo krásně, bylo veselo, hodně se tančilo a soutěžilo. Všichni si karneval skutečně užili. Na návštěvníky čekala pestrá tombola. Bylo to velmi pěkné odpoledne. Všichni jsme si to náležitě užili a budeme se těšit na další setkání. Vřelé díky patří organizátorům, všem vystupujícím, ale i všem maminkám a babičkám, které ušily, nebo jinak připravily, zajímavé masky. I letos se karneval, stejně jako v minulých letech vydařil a dětem se vůbec nechtělo odcházet domů.