V naší školce v Čejeticích nás teď, bohužel, moc není. Ale ani malý počet nás před dodržením oblíbené čarodějné tradice nezastaví.

Děti z mateřinky v Čejeticích stavěly máj. | Foto: Archiv MŠ Čejetice

Celý týden nás překvapovaly úkoly od čarodějnice Hedviky a vše vyvrcholilo právě před Svatojakubskou nocí. Děti s radostí vyrobily čarodějné šaty ze starého trika a vymyslely si svá čarodějná jména, aby se tak přiblížily k čarodějnicím. Mohli jste tak v naší školce u oběda potkat Teryndu, Adelainu, Létalku a další.

V pátek si pro nás Hedvika připravila nelehký úkol, postavit májku. Samozřejmě ji ozdobit a zazpívat si u ní písničku. A za to, že jsme to zvládli, nás na zahradě čekalo hledání dobrot. Podívejte se sami, jak se nám to povedlo.