Předvánoční čas je jedno z nejkouzelnějších období v roce, a tak si ho v naší Mateřské škole A.B. Svojsíka Strakonice opět i letos plnými doušky užíváme.

Vánoční setkání dětí a seniorů. | Foto: Se souhlasem Radky Novákové

Před první adventní nedělí jsme si pro rodiče s dětmi připravili odpolední akci plnou tvoření. Při poslechu vánočních melodií se zdobily adventní věnce z chvojí, zajištěné Městským zahradnictvím Strakonice, kterému tímto děkujeme nejen za podporu naší vzájemné spolupráce s rodiči, ale hlavně za úžasnou vůni jehličí linoucí se celou školkou. Předvánoční atmosféra při tvoření měla to své pravé a nezaměnitelné kouzlo, které se přeneslo i do úsměvů nás všech.

Tento čas je i báječnou příležitostí dělat ostatním radost a připomínat si, že přátelství a láska jsou v našem životě jedny z nejcennějších pokladů, které je třeba hýčkat a chránit. V loňském školním roce jsme opět mohli, po nucené covidové odmlce, navázat na dlouholetou tradici spolupráce s Domovem seniorů v Rybniční ulici ve Strakonicích, kam jsme pravidelně minimálně dvakrát ročně docházeli s krátkým programem potěšit babičky a dědečky.

Při naší poslední návštěvě vyslovili přání, zdali by na oplátku někteří z nich mohli přijít za námi do školky. Organizace se ujala paní učitelka Pavla Průchová se třídou Myšek a uspořádala pro ně předvánoční tvořivé dopoledne. Babičky a dědečkové, kteří dorazili k nám do školky, si každý za pomoci dětí vyrobili anděla z březového polínka a společně prožili úžasné chvíle plné tvoření, povídání, objetí, pohlazení a úsměvů. Samozřejmě nechybělo ani překvapení pro tak vzácné hosty v podobě malého pohoštění a krátkého dětského vystoupení. Bylo to andělské setkání a už se moc těšíme na další.