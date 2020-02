Co se ve Vodňanech událo před třemi desítkami let?

Den s OF ve Vodňanech. | Foto: Karel Burda

Na parkovišti u Kulturního domu ve Vodňanech se 3. června 1990 konal Den s Občanským fórem (OF) za přítomnosti kandidátů OF do nejvyšších zastupitelských sborů: spisovatelky Evy Kantůrkové, televizní hlasatelky a překladatelky Marty Skarlandtové a místopředsedy federální vlády Vladimíra Dlouhého.