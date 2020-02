Dne 28. ledna 2020 se v Praze konal již 18. ročník tradiční celorepublikové soutěže v NC programování obráběcích strojů. Strakonice reprezentovali studenti z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, konkrétně studenti maturitního oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku.

Tým VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice získal třetí místo v kategorii družstev. | Foto: Archiv VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb

V hlavním městě se sešli studenti ze středních průmyslových škol a středních odborných učilišť z Prahy, Olomouce, Třebíče, Rakovníka, Frýdku Místku, Varnsdorfu a Strakonic. Za naší školu byli do soutěže nominováni studenti třetího a čtvrtého ročníku, jmenovitě Lukáš Hejhal ze třídy 3 SA, Adam Kalous, Lukáš Marek a Richard Štěpánek ze třídy 4 SA. Soutěž byla jako každý rok rozdělena do dvou kategorií a to kategorie „Ruční programování“ pomocí standardních ISO kódů a kategorie CAM programování. Na soutěžící čekaly rozmanité úkoly z oblasti programování, které pro ně připravila pořádající firma 3E Praha Engineering. Na hladký průběh soutěže dohlíželi odborníci ze zmíněné firmy spolu se zástupci z ČVÚT Praha a odborníky z komerčních strojírenských firem.