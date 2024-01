Ve strakonické vinárně a čajovně Pod stolem se v pátek 12. ledna od 19 hodin představí dva hosté. Petr Bohuslav a Mike Hurryup.

Mike Hurryup. | Foto: Se svolením Josefa Pelána

Prvním hostem bude písničkář a dlouholetý moderátor Country rádia Petr Bohuslav. S muzikou začínal na Portě v Českých Budějovicích v roce 1986 s kapelou Mlask, ta se stala základem současné českobudějovické kapely Drc. Tehdy zazněly Petrovy první autorské písně. Po té, co přesídlil do Prahy, působil jako zpěvák a kytarista v kapele Folklok, později přejmenované na Taboo. S Folklokem vydal dvě CD, na kterých se podílel interpretačně i autorsky. V roce 1995 to bylo album Mayday a v roce 2000 album V dešti.

Petr je od roku 2003 členem legendární skupiny Asonance, která se věnuje skotským a irským písním a baladám. Tady působí jako zpěvák a občasný doprovazeč na kytaru či mandolínu. Na koncertech sólových vychází především z vlastní tvorby a uvádí písně z výše zmíněných období. Ty pak doplňuje písničkami, které kromě něho oslovily i celé generace jiných písničkářů a muzikantů. Především však generaci přelomu tisíciletí.

Častým Petrovým hostem bývá jazzman, kontrabasista Mike Hurryup. Jeho hudební erudice a postřeh mu umožňují doprovázet Petra na kontrabas i v písních, které před tím nikdy neslyšel. Společná vystoupení Petra a Mika jsou charakterizována jak zpěvností a čistou formou písní Petrových, tak instrumentální brilantností obou interpretů v písních s jazzovými kořeny.

V komorním prostředí na vás čeká dobrá společnost, široký výběr lahodných čajů a dobrých vín a hlavně skvělá muzika. Máte se opravdu na co těšit.