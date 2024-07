Druhý prázdninový týden zlákal do lesa houbaře Jana Malířského. Zajímá vás, jak dopadl?

Protože se očekávalo velké horko, vyrazil jsem do lese už v šest hodin ráno. Je to divné, i když vůbec nepršelo, houby jsem našel. Byly to lišky obecné, které, když se včas neseberou, tak v lese uschnou. Ale nebojte se, doma ve vodě se zase vzpamatují. Našel jsem jich skoro čtyři kila, i když se člověk naběhá, protože nerostou všude. Dají se najít také holubinky bílé, holubinky nazelenalé, hřib žlučník a po pár letech mně udělal velkou radost ryzec syrovinka, na kterém jsme si pochutnali.