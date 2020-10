Čtenáři Deníku poradili. Houba je šiškovec černý

Čtenářka Hanka Matějková se obrátila na čtenáře Deníku s dotazem, zda poradí, co našla za houbu. „Je to černé, z vrchu šupinaté, zespoda to vypadá jako kozák či křemenáč. Co to je?“ ptala se. A čtenáři deníku okamžitě věděli, o jakou houbu jde.

Poznáte houbu na obrázku? | Foto: Foto: Hanka Matějková