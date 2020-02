Školní ples v Cehnicích

Dostali základ do života, partu kamarádů do začátku, pár dobrých rad od učitelů a teď už je to na nich. Deváťáci ze ZŠ v Cehnicích se loučí se svojí základní školou.

Absolventským plesem se ZŠ v Cehnicích slavnostně loučí s deváťáky. | Foto: Lukáš Strnad