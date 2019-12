Zákusky, kafíčko, uvolněná atmosféra, spontánní historky ze života, smích, detailní pohled pod pokličku psího útulku. Tak by se dalo přiblížit poslední letošní setkání seniorů s preventistkami a mluvčími Jaroslavou Krejčovou z Městské policie Strakonice a Jaromírou Novákovou z Policie ČR Strakonice.

Akce se konala 13. listopadu. | Foto: Jaroslava Krejčová

Setkání se konala celý podzim jako návazný program na projekt Senior. Ve středu 13. listopadu přijala pozvání do infocentra pro seniory v ulici U Svaté Markéty vedoucí strakonického psího útulku Alexandra Auterská. A ta po dvanácti letech mezi chlupáči s různými osudy měla vskutku co vyprávět. Jen letos, od začátku roku do 20. listopadu, přivezla městská policie do útulku 85 psů odchycených ve městě. V lepším případě to byli útěkáři, kteří využili šance zdrhnout páníčkovi a vydat se na výzvědy. Vždy se ale šťastně vrátili domů. V horším případě se jednalo o pejsky, kterých se majitelé prostě s ledovým klidem zbavili. To byl i příběh Barabase, který se zapsal do dějin nejen psího útulku, ale i městské policie. A dostal i seniorky Marii Divišovou a Jindřišku Tyburcovou, velké milovnice psů.