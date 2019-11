Strakonická hudební scéna zažila v roce 1984 vznik hudební formace, která výrazně ovlivnila další kulturní dění na okrese v oblasti rocku, posléze pak mladými oslavovaného a komunistickými hlídači nenáviděného a obávaného punku.

Novodur, později Armavir a Telex. | Foto: Archiv Miloše Vondráška.

Byla to kapela Novodur a nikdo tehdy nemohl tušit, že se postupem let prohraje a prozpívá až do současnosti pod názvem Telex. Dobře si zapamatujte jména lidí na snímku. Zleva Pavel Ouředník (kytara), Karel Bouša (zpěv), Martin Horský (baskytara), Zbyšek Milanovský (kytara) a Miloš Vondrášek (bicí). Chybí člen původní sestavy Jiří Král (kytara), kterého později nahradil Zbyšek Milanovský, a textař Martin Štěpánek. S těmito jmény se ještě na stránkách Deníku setkáte.