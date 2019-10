Letošního, již 56. ročníku se mimo domácích účastnily soubory z Gruzie, Chile, Kanady, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Turecka, Srbska, ale také Prácheňák. Pro Strakoňáky šlo o návrat na místo činu. Prácheňák na tomto festivalu vystoupil už v roce 2012.

Brzy jsme si dobře rozvzpomněli, jak dokonale dokáží pořadatelé soubory využít. Typickým programem bylo 45minutové vystoupení v brzkém odpoledni a hodinové vystoupení na některém z večerních pořadů. K tomu ještě prostorové a zvukové zkoušky, a čtenář si jistě utvoří představu o nabitosti programu souborů.

Pořadatelé jednotlivé skupiny v průběhu festivalu mistrně přesouvali z místa na místo, takže zapojená města Wisła, Szczyrk, Żywiec, Makow Podhalański a Oświęcim nabízela návštěvníkům vždy jinou skladbu souborů, a to typicky jak odpoledne, tak večer. Z pohledu účinkujícího i návštěvníka festivalu šlo prakticky o pouť, do které byla zasazena prakticky stále činná folklórní scéna. Jakýmsi centrem dění byla Wisła. Místní starosta v průběhu festivalu na radnici vítal zástupce souborů, byla zde co do kapacity amfiteátru největší scéna, drobné krámky lemovaly snad všechny ulice a uličky, proběhl zde obligátní průvod. Především zde ale při večerních programech zasedala odborná porota hodnotící vystoupení jednotlivých souborů. To dalo večerním vystoupením zvláštní nádech, který přiměl zúčastněné podat ten nejlepší výkon.

Město Strakonice a dudácká kultura Prácheňska byla na festivalu reprezentována více než důstojně. Výkony souboru, především pak ten na hodnoceném vystoupení, se hluboce vryly do povědomí diváků. Stejně tak se tento vřelý festival velký na počet diváků, navštívených měst, obtancovaných pódií a najetých kilometrů vtisknul do paměti Prácheňáků, kteří se sem zase rádi vrátí.

Polský zážitek je jeden z mnoha set nastřádaných ve sbírce souborových vystoupení. I on bude součástí výročního ohlédnutí se za 70 lety činnosti souboru. Koncert s názvem Doma jsme ve Strakonicích se bude konat 30.11. ve strakonické Sokolovně. Tímto zveme všechny skalní, občasné i nové příznivce k setkání před příchodem Adventu.

Martin Rusek