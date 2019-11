Posvícení, posvícení pekáč voní po stavení - tak jsme nazvali téma našeho týdne v MŠ. V Čejeticích se posvícení oslavuje na sv. Havla a oslavovalo se i v MŠ. Povídali jsme si o tom proč a jak se posvícení slavilo.

Posvícení v MŠ Čejetice. | Foto: Aneta Šímová

A abychom si tuto tradici naplno užili i my, ve školce jsme se dali do pečení tradičních hnětýnek. Děti pomáhaly s jejich zdobením. Využily při tom jak tradiční ozdoby na hnětýnky, tak lentilky nebo dokonce gumové medvídky. Konec týdne jsme završili u slavnostního stolu, kde si děti pochutnaly na hnětýnkách a společně jsme si všichni zazpívali píseň "To je zlaté posvícení".