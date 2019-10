Padesát tažovických hasičů a jejich příznivců se 21. září vydalo již na 10. poznávací zájezd. Letos pod bájný Blaník a do údolí Sázavy.

Výlet tažovických hasičů. | Foto: Miroslav Šobr

Městečko Louňovice pod Blaníkem právě chystalo Svatováclavské slavnosti, ale výprava se poprvé zastavila až na snídani ve Farním muzeu Kondrac. Ve stylovém areálu s prohlídkou rekonstruovaných prostor venkovské fary, dýchající klidem a pohodou, přišly k chuti svatební koláčky z Mladé Vožice. Krátký přesun do blízké Vlašimi zakončilo skupinové foto u nádherné fontány „Pampelišky“ před zámkem. V něm sídlící Muzeum Podblanicka bylo další zastávkou, nabízející každému podle přání. Mužským expozici zbraní, střeliva a loveckých trofejí, ženám zase krásně zařízené zámecké prostory posledních majitelů, Auerspergů. A také model hory Blaník i se stále hledaným Svatým Václavem. Nečekaným sladkým překvapením byly opět svatební koláčky, tentokrát originální, od svatebčanů, veselících se při obřadu v zámeckém parku. Přes silnici otevřené Parazoo, expozice Záchranné stanice pro živočichy Vlašim s mluvícím krkavcem, připomněla nutnost ochrany přírody a řadu živočichů, včetně páru hravých vyder. Polední siesta končila na náměstí v rodinné cukrárně, z jejíž nepřeberné nabídky přecházel zrak i chuť. Ukázku dnešního opravdového šlechtického života přinesla návštěva barokního skvostu, zámku Jemniště s okázalou zahradou. Současný vlastník, rodina Sternbergů se rozhodně nemá za co stydět a kostýmky k zakoupení z rodinné dílny jen podtrhly zámeckou eleganci. Jen ty ceny už byly méně elegantní… Další zážitky nabídly již posázavské pohádkové Hrusice, s památníkem malíře Josefa Lady. Jeho kocour Mikeš, s kamarády Bobešem, Pašíkem a Pepíkem Ševců shodou okolností v televizním Večerníčku právě aktuálně nahlížejí do našich domácností. Průvodkyně zasvěceně přiblížila Ladův život a v galerii většina návštěvníků poprvé viděla jeho velké originální obrazy třeba z českých Erbenových pohádek, z idylických českých krajin nebo i z proslulé rvačky v místní hospodě U Sejků. Takže není divu, že řada reprodukcí na upomínkových předmětech, i plyšoví Mikešové nebo kmotry lišky se houfně stěhovaly směrem Pošumaví…