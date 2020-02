"Manželé Trhlíkovi si pro nás po cestě připravili několik úkolů. Byla to zkouška ze zeměpisu. A když jsme dorazili k nim před dům, už na nás čekali s dobrým přípitkem. Pochutnali jsme si na medovici," popisuje Marie Kovářová z Lažánek.

Chléb byl zadělaný, nezbývalo než čekat, než vykyne. Poté ho ženy vyvalovaly a dávaly na pomoučené ošatky, kde do něj udělaly křížek. Po vyhrabaní se žhavého popele se hned sázelo do pece. "Na kytaru nám zahráli Vladimír Dráb a Miloš Holý. Zpívalo se, zkrátka bylo veselo. Všichni jsme se učili jak se správně pije kominíček, to je vaječný koňák, který má navrch kávu. A náš učitel Milan Trhlík má na tuto specialitu svůj zvláštní rituál," dodává k zábavě Marie Kovářová.

Peklo se dvacet bochník. Potom přišlo na řadu ochutnávání. K chlebu se podávaly výborné jitrničky. Domů se parta z Lažánek vracela i s chlebem v pozdních večerních hodinách.

Poděkování patří manželům Trhlíkovým a kytaristům Vladimírovi a Milošovi. Budeme se těšit zase za rok, bylo to super!

Marie Kovářová, Lažánky