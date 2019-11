Ve čtvrtek jsem se zajel podívat do lesů u Svaté Anny. Kácí se tam jako všude kam se člověk podívá, kůrovec nekůrovec.

V lesích můžeme ještě najít houby. | Foto: Jan Malířský

Ale mě spíš zajímalo, zda ještě něco roste. Už toho moc není. A pozor! Již se objevují ranní mrazíky a přes den teplo, a to je zejména pro hřibovité nebezpečné. Je to dobré pro růst bakterií a plísní, které mohou způsobit v nejlepším případě žaludeční potíže v horším případě i otravu. Jako doklad jsem našel i dva hřiby smrkové, které tímto procesem prošly a tak zůstaly na svých místech. Jinak do polévky jsem našel pár klouzků, hřib strakoš a holubinku mandlovou. Jinak je v lese spousty druhů různých houbiček, a tak je na co koukat a také fotografovat.