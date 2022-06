Co nového v Radomyšli? Podívejte, jak pokračuje velkolepá rekonstrukce sokolovny

Turistický ruch ve svém okolí chce podpořit městys Radomyšl a pustil se do oprav místní sokolovny, které už je kolem stovky let. Jak jdou práce na svět, na to se můžete podívat v naší galerii. Za poskytnutí fotek děkujeme starostovi Radomyšle Luboši Peterkovi.

Rekonstrukce Sokolovny Radomyšl. | Foto: Archiv Luboše Peterky