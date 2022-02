Z chyšeckého tria se nejdříve zapojil do mistrovských bojů Patrik Bouška a to v překážkovém běhu mužů na 60 m. Ten v tomto běhu obsadil druhé místo v čase 10,97 sekund, jako nejlepší z Jihočeského kraje. V průběžných letošních tabulkách mužů je to nejlepší čas, podobně i v kategorii mužů do 22 let.

Za dvě hodiny se pak Bouška postavil na start běhu mužů na 3 000 m. Chyšeckému běžci nevyhovují halové závody vzhledem k jeho dýchacím obtížím v tomto prostředí. Od trenéra dostal za úkol, aby se spíše držel v pozadí závodu a pak šel do popředí v závěru běhu. Patrik se však svým tempem držel neustále na druhém místě za Filipem Toulem z SK Čtyři Dvory ČB, který nasadil tempo, kterému však chyšecký běžec nestačil. O vítězi tak bylo předem jasno, ale Bouška před ostatními běžci držel dostatečný náskok. V dalším průběhu se však na Boušku dotáhl David Ardamica z TJ Lokomotivy Veselí nad Lužnicí, který na chvíli však šel i před chyšeckého běžce. Ten si to však nenechal líbit a znovu zrychlil a šel opět na druhou pozici. Síly však ubývaly a ze čtvrté pozice se na Boušku dotáhl Ladislav Stejskal z SK Čtyři Dvory ČB a v posledním kolečku už bylo jasné, že nechá Boušku za sebou.

V cíli tedy bylo následující celkové pořadí:

1. Filip Toul 9:29,48 min.

2. Ladislav Stejskal 10:34,13 min. oba SK Čtyři Dvory ČB,

3. Patrik Bouška, TJ Chyšky 10:41,14 min.

Chyšecký běžec tak získal bronzovou medaili a mezi muži i muži do 22 let skončil na druhém místě. Druhý je také i v průběžných tabulkách Jč KAS v kategorii mužů i v kategorii mužů do 22 let.

Zajímavostí běhu je ten fakt, že vítězný Filip Toul je synem Filipa Dvořáka-Toula, který v minulosti závodil za chyšecký atletický oddíl a dosahoval mnohá vítězství či medailová umístění v bězích na 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m či 5 000 m.

Za dalších devadesát minut už stáli na startovní čáře běhu na 1500 m další dva "chyšáci", jeden z hlavních favoritů Ondřej Kohout a Ondřej Novotný, který tuto trať běžel poprvé v životě a poprvé závodil i v halovém prostředí. Čekal je závod na 15 koleček. Před startem prohlásil Kohout, že chce běžet na svůj osobní rekord 4:15 min. Od samotného startovního výstřelu se Kohout usadil na druhém místě, ale ve druhém kolečku šel do čela závodu a udával si své tempo, které ho mělo dovést k cílenému času. Během sedmi a půl kolečka na něj nepřišla žádná krize a tak i v cílové rovince ještě měl síly, aby vytoužený čas zaběhl. V cíli byl tedy první v novém osobním rekordu 4:14,78 min. a svůj "osobák" pokořil o 62 setin sekundy a svůj halový výkon dokonce o skoro 12 sekund. Získal tak zlatou přebornickou medaili a první byl nejen mezi muži, ale i ve své věkové kategorii mužů do 22 let.

Dostal se i na první místo v průběžných jihočeských tabulkách mužů i mužů do 22 let. V průběžných republikových tabulkách mužů je na dvacátém místě a na nejlepší šestnáctku, která může startovat na HMČR ztrácí pouhé dvě sekundy. V kategorii mužů do 22 let pak je v republikových tabulkách na jedenáctém místě.

Po závodě se Ondra vyjádřil ke svému výkonu a k novému osobáku: "Od začátku závodu jsem se držel na druhém místě, ale ve druhém kole jsem se ujal vedení, které jsem v dalším průběhu jen navyšoval. Osobní rekord mě moc potěšil."

Druhý zástupce chyšecké atletiky, Ondřej Novotný, si rovněž vedl v závodě velmi dobře. Před závodem si stanovil cíl zaběhnout trať pod pět minut. Byl to jeho první závod na této trati i první závod v hale. Na trati se držel a v cíli si doběhl po skvělé čtvrté místo v čase 5:02,80 min. I když si tedy nesplnil svůj cíl, přesto byl se svým výkonem spokojený a určitě zasluhuje obdiv. V cíli svůj první start v hale zhodnotil takto: "Moje první závody v hale, a také první na 1 500 m. Od té doby, co jsem začal s atletikou, začal jsem přemýšlet, že bych si chtěl aspoň zkusit právě 1500 m a jestli jsem schopný ji dát pod pět minut. Když jsem běžel do posledního kola, tak koukám na hodinky na čas a říkám si, že to bude těsně do těch pět minut, ale nakonec to nevyšlo. Příště to určitě vyjde. Jinak jsem se svým výkonem spokojený. Když jsem běžel poslední kolo, tak můj oddílový kolega Ondřej Kohout mě předbíhal o kolo a zároveň na mě křičel: Makej!, tak jsem přidal."

Pořadí mužů v běhu na 1 500 m bylo toto:

1. Ondřej Kohout, TJ Chyšky 4:14,78 min.,

2. David Pikl, SK Čtyři Dvory ČB 4:28,25 min.,

3. Benedikt Pánek, TJ Sokol ČB 4:43,02 min.,

4. Ondřej Novotný, TJ Chyšky 5:02,80 min.

Josef Fuka