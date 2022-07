Chemická olympiáda je soutěž, do které se mohou zapojit žáci 8. a 9. tříd základních škol i studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letos se uskutečnil již 58. ročník, který proběhl jako vždy v několika kolech. V období od listopadu do počátku ledna děti samostatně řešily domácí teoretickou část, v lednu pak provedly praktické pokusy a na závěr školního kola ověřily své znalosti v kontrolním testu.

Do chemických vod se letos ponořilo celkem sedm Dukeláků, ale k laboratorní práci a ke kontrolnímu testu nakonec dokráčeli jen čtyři nejstatečnější. Jednalo se o čtyři žáky z 9. M (třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů). Byli jimi Marek Sokol, Žaneta Rozhonová, Jindřich Skalák a Barbora Helmová.

Ti nakonec také postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo v laboratořích a učebnách Gymnázia Strakonice dne 4. března 2022. Soutěž proběhla opět ve dvou částech, laboratorní i teoretické. V konkurenci dvaceti nejlepších chemiků celého okresu Strakonice nenašli naši borci přemožitele a zcela ovládli stupně vítězů. První příčku obsadil s bodovým ziskem 82,7 bodu (ze 100) žák Marek Sokol, druhé místo Jindřich Skalák, třetí pozici vybojovala Žaneta Rozhonová a čtvrtou Barbora Helmová. Po sečtení výsledků všech okresů Jihočeského kraje postoupili nakonec do kraje všichni čtyři soutěžící a to je úspěch opravdu nebývalý. Bývá zvykem, že se do kraje postupuje z prvního, maximálně z druhého místa.

Krajské kolo proběhlo v pondělí 28. března 2022 v Českých Budějovicích. Hostilo jej Gymnázium Jírovcova ve spolupráci s DDM České Budějovice. Na pětadvacetičlenné soupisce byly pouze dvě základní školy z celého kraje, všichni ostatní přihlášení byli z gymnázií. Velkým úspěchem bylo dosažení ocenění pro úspěšné řešitele, které získali Žaneta Rozhonová z 9. M (celkově 15. místo), Marek Sokol z 9. M (17. místo) a Barbora Helmová z 9. M (21. místo).

Ještě lépe se nám dařilo v soutěži Mladý chemik, která je určena pouze žákům základních škol. Ta začala v listopadu školním kolem, do kterého se na Dukelské zapojilo více než dvacet žáků devátých ročníků, především z 9. B, 9. D a 9. M.

Tři nejlepší žáci školního kola postoupili do dalšího klání, které se uskutečnilo v prosinci online formou. Nejlépe se dařilo Žanetě Rozhonové z 9. M, která získala 45 bodů z 50 a obsadila tak celkové první místo. Jen o bod méně si vybojoval Marek Sokol, třetí místo získala Barbora Helmová (oba z 9. M).

Regionální finále soutěže Mladý chemik proběhlo 23. března 2022 v laboratořích Střední školy obchodní, Husova 9, v Českých Budějovicích. Bohužel Žaneta Rozhonová nakonec nejela z důvodu účasti na prestižní IT soutěži v Praze. Byla to škoda, ale nedalo se nic dělat. Naši Dukeláci v Budějovicích opět zaváleli. O celkové prvenství mezi žáky 8. a 9. ročníků základních škol Jihočeského kraje se postarali Barbora Helmová i Marek Sokol, kteří shodně skončili na děleném prvním místě a postoupili tak do celorepublikového finále. , které se uskutečnilo dne 16. června v Pardubicích na půdě Fakulty chemicko–technologické.

Jubilejní desátý ročník celostátního kola soutěže Mladý chemik se uskutečnil 16. června v Pardubicích na půdě Fakulty chemicko-technologické a proběhl opět ve dvou kolech. Teoretická část prověřila znalosti především z anorganické chemie, laboratorní část se zaměřila na známé plyny a jejich reakce. A jak naše finálové vystoupení dopadlo? Z 38 finalistů obsadil Marek Sokol nádherné 18. místo a Barbora Helmová místo devatenácté. Celkově se letos soutěže Mladý chemik zúčastnilo více než 17 000 žáků z celé České republiky.

Všem chemikům, dvěma posledně jmenovaným zvlášť, gratuluji k jejich ohromnému úspěchu a děkuji za jejich nevšední nasazení a za to, že pro naši školu získali cenná ocenění. Při finálovém soutěžení v Pardubicích tak navázali na dobré výsledky z roku 2014. Tehdy náš žák Jiří Slabý získal 5. místo. Do celorepublikového finále se probojoval také Petr Kratochvíl, a to v roce 2021, který získal krásné 17. místo. Soutěž vloni proběhla pouze online formou.

Je vidět, že chemici z Dukelské se ani v republice neztratí.

Za článek děkujeme Kateřině Brabcové, učitelce chemie na ZŠ Dukelská Strakonice