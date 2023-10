Cesta je motivace a nic není nemožné… Sbalte si kufry, vyrážíme.. A kam? Za oceán s handicapem.

Vydejte se s Jakubem Greschlem za hranice, nejen ty cestovatelské. | Foto: Archiv pořadatelů

S kým se vydáte na cestu? Jmenuji se Jakub Greschl, je mi 29 let, pocházím z Holýšova na Plzeňsku. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby mne nohy unesly. Ani to mi však nevzalo sílu a už jsme společně procestovali přes 30 zemí naší krásné Země.

Pilotní projekt nabízí unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA. A vznikají i další!

Mým cílem je ukázat lidem a především studentům nejen cestu po krásné destinaci, ale především cestu k motivaci, důležitost vzdělání a také cestu za své vlastní hranice. Všichni jste srdečně zváni.

Promítání se koná v pátek 20. října 2023 od 19.00 hod v přísálí KD Malenice (Malenická Hospůdka).

Jakub Greschl, Václav Štětina