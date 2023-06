Předškoláci z mateřské školy v Cehnicích si v pátek 16.června užili krásné indiánské odpoledne, které jim připravily paní učitelky za pomocí starších žáků ze základní školy.

Děti z cehnické mateřinky si užívají poslední dny letošního školního roku. | Foto: Se souhlasem ZŠ a MŠ Cehnice

V 15 hodin se předškoláci vydali za hledáním pokladu, který ukrývaly indiánské kmeny. Nejprve jsme museli všechny indiánské kmeny navštívit a splnit úkoly, které nám udělí. Poté jsme dostali nápovědu, kam se máme vydat dál. Indiánský poklad se nám podařilo najít a hned jsme si ho spravedlivě rozdělili.

Indiáni měli na posledním stanovišti připravený oheň, tak jsme si společně opekli i buřty.

Když jsme se vrátili zpátky do školky, začala ta pravá party. Děti se převlékly do pyžam, nachystalo se občerstvení a pustila se hudba. Děti tančily, jedly a dováděly. V noci si pak vzaly baterky a vydali jsme se na noční obhlídku kolem naší školky. Pak už jsme jen zalehli do spacáků a spali až do rána.

Autor: Kolektiv MŠ Cehnice