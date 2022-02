Co se týká Vorařů /ve složení Karel Císař a Jan Komenda/, tak jejich vystoupení jsem navštěvoval příležitostně, a to hlavně ve vašem kraji na různých vystoupeních Heligonkářů, o kterých jsem podával informace do příslušného Deníku. Z osobních setkáních mám jen ty nejlepší zážitky a moc jsem si toho považoval, že jsem mohl o těchto muzikantech psát.

Podle mého názorů za nimi zůstává skvělá práce a posluchači na ně budou vzpomínat jen v dobrém. Pro lidovou muziku zůstanou velkým vzorem jak současným, tak i budoucím následovníkům. Přikládám své foto z mého posledního setkání s Janem Komendou v Besednici.

Karel Novotný Leština u Světlé - Misionář dechové hudby

Také jste se s oblíbeným Janem Komendou potkali a chcete na to setkání zavzpomínat? Zašlete nám vzpomínku na servis.jih@denik.cz