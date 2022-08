Účinkují sólisté, sbor a orchestr opery Jihočeského divadla se svým šéfdirigentem Davidem Švecem.

Jihočeské divadlo je jediné profesionální čtyřsouborové divadlo na jihu Čech. Režijní taktovky se ujal český operní režisér a jevištní výtvarník, šéf opery Jihočeského divadla, Tomáš Ondřej Pilař.

Vstupenky na představení jsou k zakoupení ZDE.

Program koncertu

Georg Friedrich Händel

I. Operní část

Příjezd královny ze Sáby z opery Šalamoun, HWV 67

Lascia ch'io pianga z opery Rinaldo, HWV 7 (K.Janů)

Ciel e terra armi di sdegno z opery Tamerlano, HWV 18 (P.Malý)

Ombra mai fu z opery Xerxes, HWV 40 (M.Cukrová)

II. Mesiáš, oratorium, HWV 56

Předehra

Comfort ye.. Ev´ry valley shall be exalted (P.Malý)

And the glory, the glory of the Lord (sbor)

O thou that tellest (M.Cukrová + sbor)

For unto us (sbor)

Pifa (Pastoral Symphony)

Rejoice greatly, O daughter of Sion (K.Janů)

He shall feed His flock (K.Janů, M.Cukrová)

Lift up your heads (sbor)

Hallelujah (sbor)

III. Hudba k ohňostroji, HWV 351

Overture (Adagio – Allegro – Lentement – Allegro)

Bourrée

La Paix (Largo alla siciliana)

La Réjouissance (Allegro)

Menuet I

Menuet II

Georg Friedrich Händel se právem počítá mezi největší skladatele nejen doby baroka, ale hudby vůbec. Svou velkolepou suitu s názvem Hudba ke královskému ohňostroji (Music for the Royal Fireworks, HWV 351) zkomponoval k příležitosti oslav Cášského míru, oficiálně vyhlášeného v roce 1749. Tato jeho skladba z pozdního období se později stala jednou z jeho nejznámějších a nejhranějších.

Slavnostem byla v Londýně věnována velká pozornost a v londýnském Green Parku byla postavena konstrukce s podiem pro hudebníky i ohromný ohňostroj italské provenience se sochami řeckých božstev a královým portrétem. V překrásném zámeckém parku na Blatné se naskytne jedinečná příležitost být svědky provedení Händelovy suity zároveň s právě takovým dobovým ohňostrojem, jaký se mohl konat při londýnských slavnostech v polovině 18. století.

Händelově hudbě je věnována i úvodní část programu, v níž zazní slavné árie z oper Rinaldo, Xerxes a dalších nebo také výběr z oratoria Mesiáš, HWV 56, včetně slavných sborů. Účinkují sólisté Karolína Janů (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán) a Peter Malý (tenor), sbor a orchestr opery Jihočeského divadla se svým šéfdirigentem Davidem Švecem.

Za pozvánku na akci děkujeme Ivaně Kurzové