Do strakonické nemocnice doputuje světlo z Betléma. Ve středu 23. prosince ho k vánočnímu stromu v areálu nemocnice přinesou skauti.

Betlémské světlo přivezli do Strakonic skauti. | Foto: Havlín

Lidé si mohou pro plamínek, který symbolizuje mír a přátelství, přijít dopoledne od 10:30 do 11:30 hodin. „Všichni za sebou máme vypjatý a náročný rok. Přál bych si, aby světlo z Betléma symbolizovalo naději v lepší rok 2021,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s. Tomáš Fiala.

Novodobá tradice předávání světla z Betléma vznikla v Rakousku. Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním bezpečnostním obalu. Zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Také letos betlémské světlo doputovalo do České republiky přes Rakousko. Skauti si plamínek předali na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov v neděli 13. prosince. V sobotu 19. prosince 2020 následoval rozvoz Betlémského světla po republice.

Pokud si svíčku nebo lucerničku nestihnete připálit ve středu 23. prosince v areálu nemocnice ve Strakonicích, můžete si pro něj přijít ještě na Štědrý den. To budou betlémské světlo strakoničtí skauti rozdávat od 9:00 do 11:00 hodin u dolní brány hřbitova, u obchodního domu Maxim a u Komerční banky.

Předem děkujeme všem příchozím, že dodržují bezpečnou vzdálenost od ostatních a používají roušku.