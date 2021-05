Z obávané věznice Forte Lotrando unikly nejobávanější známé kriminální živly. Policejní vodácké orgány jsou bezradné a obracejí se na statečné vodáky a širokou veřejnost s žádostí o pomoc s chycením těchto zločinců. Podařilo se zatím pouze vypátrat, že jejich hnízdem se stalo povodí zlatonosné řeky Otavos Riveros. Zapojte se i vy do venkovní hry vodácko turistického oddílu ve Strakonicích.

Hledejte bandity. | Foto: Libor Staněk

O co jde? Vaším úkolem je na vyznačeném území objevit vyvěšené cedule uniklých desperátů. Zjistit, jak se jmenují, ale především pomoci policii tím, že je řádně a přesně popíšete. Do vyplňovacího archu je nutné přesně uvést jaký mají obličej, uši, nos nebo pusu. Jejich identifikací přispějete velkou měrou ke konečnému dopadení. Mapa území je součástí příloh příspěvku. Desperáti se nacházejí v okolí vyznačené trasy.

Pravidla: Hráči hledají karty s desperáty a ty následně popisují.

Existují dvě možnosti, jak hru hrát. Zaprvé můžete si předlohy jednotlivých částí obličeje vytisknout (jsou přílohou tohoto příspěvku), stejně tak i vyplňovací arch a vyrazit na lov. Jednotlivé části jsou dané k sobě, aby se Vám vešly na formát A4. Na email stanek.lib@seznam.cz potom pošlete pouze scan/fotku vyplněného archu, kde budou jména desperátů a konkrétní čísla jednotlivých částí. Je možné, že některý bandita nebude mít třeba vousy nebo vlasy potom dejte číslo 0.

Příklad záznamu desperáta: 1. Pepa Děravá Botka – T1, V3, O5, U4, N6, F2, P1.

Druhou možností je využít aplikace, kde můžete v klidu vyplnit vše v mobilu a zaslat. Pro přihlášení je nutné zadat svůj email, na něj vám přijde speciální kód (vstupenky do hry) a už může v klidu zadávat desperáty do svého mobilu, upravovat je a mazat dle libosti. Na konci května si výsledky z aplikace vezmeme k zpracování a vyhodnotíme, do té doby můžete údaje měnit, jak budete potřebovat. Odkaz na stránku, kam zadáte email je: hry.podskalacek.cz

Hra tvá do konce května. Za každého chyceného desperáta můžete získat až 8 bodů (za každý údaj 1 bod). Dále je možné získat 10 bodů za zaslání fotografie účastníka s desperátem, který se Vám nejvíce líbí.

Desperáti se schovávají na vyznačeném území. Začátek jejich výskytu je v podstatě od jezu a na straně řeky, kde se nachází zimní stadion a skautské klubovny. Výskyt desperátů může být na plotě, lampě, lavičce nebo stromě. Vyznačená čára je jenom orientační a karty mohou být schovány v jejím okolí, někdy blíže vodě, někdy trošku dále. Pokud by některé karty chyběly dejte prosím vědět na stanek.lib@seznam.cz.

Hru můžou hrát jednotlivci nebo klidně skupiny, malí, velcí, záleží na Vás. Přejeme příjemný lov a hodně štěstí na straně vodáckého zákona. Účastníci se mohou těšit na sladké odměny.