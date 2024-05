Čert Janek z Čerty nejsou žerty. Ferko z Nebojsy. Kvidův otec z Báječných let pod psa. František Vedral v Příběhu kmotra. Božíček z Bezva ženské na krku. František Sláma v Tmavomodrém světě. Kefalín v Černých baronech. Loupežník Karaba v Tajemství staré bambitky… Výčet hlavních i vedlejších rolí v českých filmech a seriálech jednoho z nejpopulárnějších a nejobsazovanějších herců Ondřeje Vetchého by zabral několik stránek.

Lenka Nováková ze Střelských Hoštic herecké umění Ondřeje Vetchého obdivuje. Setkání s ním, byť na pár minut, je pro ni, jak sdělila, nezapomenutelný zážitek. | Foto: Jaroslava Krejčová

A tak není divu, že byl strakonický kulturní dům ve středu 24. dubna do posledního místa vyprodán a diváci prožili s hostem večera Ondřejem Vetchým úžasné dvě hodiny.

Moderátor Jiří Vaníček nahazoval udičky otázek a posluchači tak měli možnost zabrousit do hereckého zákulisí, dozvěděli se o sportovních úspěších Ondřeje Vetchého, například, že byl mistrem republiky v judu, plaval, hrál fotbal, později i za slavnou Amforu. Docela překvapilo, že nerad hraje v pohádkách, teď aktuálně bude prý záležet na jeho rozhodnutí, jestli se bude točit druhý díl pohádky Čertí brko. Nechtěl pokračovat ani jako loupežník Karaba v pohádce Tajemství staré bambitky a vtipně vysvětlil proč: „Představte si, že vychováte dceru, ta se stane královnou a má dcerušku, malou princezničku. A pořád jste bez ženské, šestadvacet let bez ženské. A najednou vás podle scénáře chtějí oženit… No, chlapi, řekněte, kdo by do toho šel… Nakonec jsem do chomoutu vlezl, nemohl jsem přece tak krásné a milé stvoření, jako je Veronika Khek Kubařová, zklamat.“

Ondřej Vetchý zmínil, že má Strakonice spojené s jedním velmi talentovaným mladým mužem, kterého učí na DAMU, a to Vítkem Malotou, který ve Strakonicích vyrůstal. Požádal také diváky, aby mu následující večer drželi pěsti, protože ho čeká jeho premiéra v Divadle Járy Cimrmana ve hře Dobytí severního pólu a že je vzhledem k této legendě a legendárním hercům nervózní jak pes. Zaznělo mnoho zajímavého, úsměvného a třešničkou na dortu bylo, s jakou pokorou a skromností Ondřej Vetchý o všem mluvil. A skoro se rděl, když mu divačky na papír, na který mohly napsat otázku, napsaly, že je nejlepší a že ho mají moc rády…

Městské kulturní středisko, jak po představení mezi řečí zaznělo, chystá podobnou show na letošní podzim a hosty by měly být opět herecké legendy českého filmu.