Téměř dvě tisícovky diváků kompletního věkového spektra od dětí po seniory využily v pátek 25. července k návštěvě dvou premiérových projekcí autokina u Jaderné elektrárny Temelín.

Premiérový večer autokina u temelínské elektrárny přilákal dvě tisícovky diváků. | Foto: Petr Pokorný

Netradiční filmová představení pod čtyřmi 155 metrů vysokými chladicími věžemi nejvýznamnějšího tuzemského energetického zdroje jsou součástí „oslav“ 20. výročí zahájení provozu elektrárny. Filmové večery u Temelína potrvají až do 22. srpna a nabídnou celkem 16 titulů.

„Hledali jsme takový formát oslav dvacátého výročí provozu Temelína, který by byl realizovatelný, i kdyby se dál zpřísňovala hygienická opatření v souvislosti s koronavirem. Bezpečnost a zdraví lidí je pro nás zásadní prioritou a autokino odpovídá i velmi přísným hygienickým nároků, protože se zde jednotlivé malé skupiny lidí mohou bavit odděleně,“ uvedl vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř.

Jako úvodní nasadil ČEZ v pátek od 18 hodin rodinný film Jak vycvičit draka 3. První automobily začaly parkoviště proti informačnímu centru elektrárny v zámečku Vysoký Hrádek plnit už o hodinu dříve. Skladba přijíždějících byla velmi pestrá. Od rodin z okolí elektrárny přes výletníky až po ty, kteří se rozhodli strávit na jihu Čech dovolenou. Podobné to bylo i ve 21.30 hodin při projekci Modeláře. Pouze chyběly děti.

„Jsme na týden v Třeboni a toto byla ideální možnost, jak se poprvé podívat na Temelín zblízka, kouknout se na film, který jsme ještě neviděli a ještě v autokině, kde jsme nikdy nebyli,“ konstatovala Magda Jindráčková s teplickou SPZ na voze, manželem a dvěma dětmi uvnitř. „Temelín známe dobře, ale v autokině jsme ještě nebyli a z Písku to sem nemáme daleko,“ prozradil pro změnu muž sedící ve voze s třígenerační posádkou. „Babička neodolala autokinu,“ doplnil.

Mezi diváky se spolu s dětmi objevila například také starostka Dolního Bukovska Ivana Makovičková. „Je to skvělý nápad a argument dětí, že toto si nesmíme nechat ujít, byl také velmi silný, tak jsme tady. Mohu potvrdit, že autokino stojí za návštěvu,“ sdělila.

Temelínské infocentrum v zámečku Vysoký Hrádek je ve dnech filmových projekcí otevřeno mimořádně až do půlnoci. Návštěvníci autokina tak mohou vyrazit před filmem na jeho prohlídku, případně využít jeho sociální zázemí. „Je možné s předstihem zaparkovat v autokině a pak vyrazit na prohlídku expozice infocentra či zámeckého parku s rybníkem, motýlí loukou a ptačí stezkou,“ poznamenala vedoucí Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín Jana Gribbinová.

Autokino pod věžemi temelínské elektrárny není unikátní jen svým umístěním, ale i technickým vybavením. Projekce se totiž odehrává na jedné z největších LED obrazovek v Evropě. Obrazovka s plochou téměř 50 metrů čtverečních a úhlopříčkou přes 10 metrů není tak citlivá na okolní světlo, takže projekce může začít dříve, než je u letních kin obvyklé. Díky tomu jsou možné projekce dvě. První rodinná od 18 hodin a druhá večerní od 21.30 hodin. Všechny jsou zdarma.