Taneční vystoupení byla dokořeněna kytarovým vstupem Jitky Knížkové. Mladičká kytaristka a zpěvačka předvedla bravurní hudební výkon hodný mistrů. Všichni během hodinky a půl vzhlíželi k nebesům a prosili, aby avizovaný déšť přišel až po akci. Bohužel. Čtvrt hodiny před koncem začalo pršet a téměř to vypadalo, že si tanečnice se svou choreografií Padá déšť mokrou zkázu přivolaly. Nikdo však neodešel. Naopak. Slečnám se dostalo zaslouženého aplausu a byl to vlastně i dík pro učitelky tance za to, že s dětmi po celý školní rok skvěle pracovaly.