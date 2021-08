1. Kristýna Přibylová, profesionální dětské tělocvičny Monkeyˈs Gym, www.monkeysgym.cz

„Se začátkem školního roku zákonitě ubývá dětem pohybu. Dlouhé hodiny, které prosedí při učení, bychom jim měli vyvážit smysluplným pohybem. V profesionálních tělocvičnách je vše vytvořené dětem na míru, proto sem chodí tak rády. K dispozici mají opravdové gymnastické nářadí (kladiny, žebřiny, bradla, trampolína), ovšem vyrobené speciálně pro ně, vyměkčený povrch pro měkké dopady i dostatečně velký cvičební prostor. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky. Koncept pohybové všestrannosti, na kterém je odborníky speciálně vytvořená metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem!“

Tip: Jízda na in-linech baví kluky i holčičky. Pokud děti přihlásíte do kurzu pořádaného profesionály, naučí se nejen jezdit, ale i správně padat, což je základ pro bezpečnou jízdu.

2. Štěpánka Štrougalová, plavecké a dětské centrum Baby Club Juklík, www.juklik.cz

„Nejen kvůli bezpečnosti, ale i pro samotnou radost z pobytu ve vodě, je pro každého rodiče důležité, aby jeho potomek uměl co nejdříve plavat. S koncem léta, kdy jsou děti přivyklé na pobyt u vody a ve vodě a rády by v něm pokračovaly, nastává ten správný čas přihlásit je do kurzu plavání. Leckdo možná namítne, že se taky naučil plavat sám, a žádnou odbornou výuku nepotřeboval. Jenže pokud se tato etapa přeskočí a dítě nemá zvládnuté základní plavecké dovednosti, budou jeho pohyby zmatené, neúčelné, křečovité a schematické. Takovému plavci se říká „pasivní plavec“. Ve vodě nemá potřebnou jistotu a první nečekané příkoří (hloubka, vlna, křeč, silnější proudění, vdechnutí vody…) může způsobit paniku a mít až tragické následky. Pro výuku samotné plavecké lokomoce (schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti) je ideální prostředí plavecké školy, kde je k dispozici velká škála pomůcek a samozřejmě trenér s dlouholetou praxí, který do výuky zapojí hru a zábavu.“

Tip: Dětem uděláte radost plaveckými pomůckami, které zvyšují komfort při pohybu a usnadňují orientaci ve vodě i pod hladinou. Jedná se především o plavecké brýle, čepice a také masky, šnorchly a ploutve.

3. Andrea Zpěváková Dostálová, České ghíčko, www.ceskeghicko.cz

„Každé dítě potěší, když najde ve svačinové krabičce místo obligátního obloženého rohlíku nebo chleba něco zajímavého, a hlavně moc dobrého. Vděčné jsou třeba palačinky, které se dají připravit den předem a druhý den ráno naplnit dle chuti. Pro děti bude nejlepší sladká varianta. Zkuste palačinky pomazat místo marmelády lískooříškovou nebo arašídovou Ghítelou, které jsou složené pouze z oříšků, medu, kakaa a ghí, a doplnit čerstvým ovocem.“

Tip: Špaldové palačinky s Ghítelou

Suroviny: 2 hrnky špaldové mouky, 2 hrnky mléka, 2 vajíčka, sůl, 2 lžíce Ghí od Českého ghíčka

Náplň: lískooříšková nebo arašídová Ghítela od Českého ghíčka

Postup: Vajíčka rozmícháme v mléce, přisypeme mouku a špetku soli. Vymícháme hladké těsto, které necháme 10 minut odstát. Ghí dáme na pánev rozehřát a pak na něj nalijeme připravené těsto. Na středním ohni osmažíme palačinky (každá strana 2-3 min). Hotové je přeložíme na papírovou utěrku a pak je potřeme Ghítelou. Ozdobíme čerstvým ovocem.

4. Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu, z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, www.fisaf.cz

„Už osm let děti vítají možnost zábavného cvičení ve školách, školních družinách, mateřských školách, kroužcích, sportovních klubech nebo fitness centrech v rámci celonárodního projektu Děti na startu. Jeho hlavní myšlenkou je probudit v dětech chuť se hýbat a sportovat pro radost. V rámci tohoto projektu, který vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a za podpory Ministerstva školství ČR, odborně vyškolení trenéři a instruktoři pomáhají dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Kurzy kopírují školní rok, výuka je pestrá a zábavná. Děti se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, přejdou na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. Projekt slaví velké úspěchy například ve školních družinách, kde díky němu mají děti šanci na aktivnější náplň než jen trávit po vyučování další hodiny sezením. Pokud ještě vaši potomci Děti na startu nenavštěvují, zjistěte si, kde nejblíže se konají.“

Tip: Na úspěšné Děti na startu navazuje Sportmánie, projekt pro děti starší 9 let. Program vzniká ve spolupráci s dětmi a využívá aktivity, které jsou vhodné a zajímavé pro tuto věkovou kategorii – např. badminton, canicross (běh s pejskem), geocaching, koloběžky.

5. Martina Žáčková, Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice, www.lanterna.cz

„Aby se děti měly na co těšit, i když už prázdniny skončily, zkuste společně s nimi naplánovat nezapomenutelný víkend na nějakém krásném místě. Pohodu, klid a také spoustu zajímavých aktivit, to vše v jedinečných kulisách beskydské přírody, nabízí například Resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Perfektní zázemí pro rodiny představují Spa hotel Lanterna a Wellness hotel Horal, kde se děti vyřádí v bazénech s vodními atrakcemi a dospělé nadchne vysoká úroveň wellness služeb. Klidně i s kočárkem se dá vyrazit na Kulíškovu naučnou stezku kolem hotelu Horal, starší děti se skvěle zabaví na turistické trase Hledej poklad na Razule, vytvořené na principu geocachingu. Letošní novinkou je pak nová naučná Stezka portáše Maliny na sjezdovce Razula, naproti Spa hotelu Lanterna. Pokud vaše děti láká golf, a dosud neměly příležitost si ho zkusit, vezměte je na golfové hřiště u hotelu Horal. Naši instruktoři zde pravidelně pořádají zábavné procházky po golfovém hřišti, při nichž si klidně celá rodina může poprvé vyzkoušet odpalování i hru na jamku.“

Tip: Místní relaxační centrum Wellness Horal pořádá každý den od 9.30 do 11 hodin saunování pro děti, které si tu mohou užít i speciální dětský saunový rituál.

