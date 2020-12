Hasíme i požáry vzniklé v Praze, říká jihočeský hejtman

Komunikace od vlády směrem ke krajům leckdy vázne a to, co se vymyslí v Praze, nebývá snadné uvést do života. „Problém informací, které přicházejí z ministerstev, je v tom, že se řada nápadů vymyslí v kanceláři, aniž by si někdo uměl představit, jak se budou reálně provádět,“ postesknul si jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS).

Jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). | Foto: Deník/ Radka Doležalová

„Ukázalo se to třeba teď při antigenním testování. Vláda lidem slíbí, že se budou moct jít otestovat, ale už si nikdo na ministerstvu zdravotnictví nedokáže spočítat, kolik by muselo být kapacit ve 170 odběrových místech, aby se stihlo protestovat pět milionů lidí.“ Zdroj: DeníkI z toho vzniká frustrace, lidé jsou naštvaní a nadávají zdravotníkům. „Z mého pohledu je komunikace někdy velmi problematická a řadu věcí musíme řešit ad hoc na krajích,“ dodává hejtman s tím, že díky patří všem, zdravotníkům, hasičům, vojákům i policistům, zkrátka všem složkám Integrovaného záchranného systému. Bez signálu se pracuje těžce Přečíst článek › Co se krajských krizových plánů týká, ty podle hejtmana fungují dobře. „Stejně jako krajský krizový štáb. Často tu hasíme požáry, které se rozhoří v Praze tím, že se někdo postaví před televizní kamery a slíbí občanům něco, co je fakticky nereálné, a kdyby se nad tím zamyslel, musí mu to být také jasné. Krizové plány teď podle Martina Kuby není třeba měnit. „V případných dalších vlnách epidemií to bude spíše debata o nějaké centrální úpravě. Například hygiena, která byla historicky podceňovaná a každý měl pocit, že už ji možná ani nepotřebujeme, se stala kritickou infrastrukturou státu. Tohle je ale na velkou politickou diskusi. Ale ukázalo se, že některé věci si musíme trochu více platit i v dobách ‚míru‘, abychom je v dobách ‚válečných‚‘ mohli použít,“ dodává hejtman.

