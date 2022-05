„Netušila jsem, že mě to, co tu uvidím, tak silně zasáhne. Chvílemi si vážně připadáte jako v nějakém hodně pochmurném skanzenu socialismu. Vládne tu zvláštní atmosféra zmaru. Nikdo tu nechce zůstávat a čekat na lepší časy. S migrací obyvatel Moldavska se váže také řada negativních sociálních jevů jako obchod s lidmi i obchod s lidskými orgány, rozpad rodin. Děti vyrůstají u prarodičů, nebo v dětských domovech bez kontaktu se svými v zahraničí pracujícími rodiči,“ popsala Jolana Sedláčková s tím, že našla tak odpověď na otázku, proč i vzdělané Moldavanky pracují v Česku jako uklízečky a neohrnují nos ani dalšími nežádanými profesemi. Že by se za ty roky něco změnilo, to opravdu nelze očekávat.