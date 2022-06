Trať Florencie - Neapol (Itálie)

Železniční trať z Florencie do Říma a dále do Neapole nabízí výhledy na italskou krajinu.Zdroj: Wikimedia Commons, Pil56, CC BY-SA 3.0

Trio turisty milovaných italských měst - Florencie, Řím a Neapol - se nachází na jedné vlakové trati. Rychlovlaky se dá z Říma na jednu stranu do Florencie dostat za hodinu a půl, na druhou stranu do Neapole za necelou hodinu a čtvrt. I to vysloužilo trati Florencie - Neapol místo v žebříčku CNN.

Cestující se mohou těšit na veškeré pohodlí. Byť po trati jezdí i lokální spoje, prohánějí se po ní především rychlovlaky Frecciarossa. Ty ve směru do Neapole vyrážejí až z Milána. Část tratě z Milána do Florencie ale podle CNN vizuálně příliš zajímavá není. „První část vede rovnými pláněmi a pak železničními tunely mezi Bolognou a Florencii. Ovšem jak se vlak dostane na jih, cestující se mohou těšit na výhledy na typickou italskou krajinu. Po levé straně, ve směru do Neapole, respektive Říma, uvidí lidé Apeniny, po pravé zase spatří starodávné město Orvieto,“ zmiňuje CNN.

Nejkrásnější jsou pak výhledy při příjezdu na konečnou. „Mezi Římem a Neapolí se při příjezdu do druhého z měst mohou lidé těšit na ohromující pohled na Vesuv, který se tyčí nad městem,“ konstatuje CNN.

Za pozornost pak stojí i samotná nádraží. Florentské Santa Maria Novella se nachází přímo v historickém centru, takže po výstupu z vlaku dělí turisty od slavného dómu doslova jen pár kroků. Římské nádraží Termini je důležitým dopravním uzlem, odkud se lze velmi pohodlně dostat například na mezinárodní letiště Fiumicino, či metrem ke všem významným památkám. A z nádraží Napoli Centrale v Neapoli je přístup do centra města rovněž velmi snadný.