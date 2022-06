Zatímco na prvního ze slavných rodáků můžete už jen zavzpomínat prostřednictvím jeho obrazů a soch v místním muzeu, ten druhý vám při troše štěstí klidně zkříží cestu. Filmový představitel Zorra se do Malagy často vrací nejenom za svou rozvětvenou rodinou, ale i z pracovních důvodů – před třemi lety tady otevřel divadlo. Jmenuje se Teatro del Soho Caixabank a je propojené se školou pro několik stovek studentů z celého světa. Ráno studují, odpoledne se věnují umění a večer si užívají života v místních tapas barech, klubech a restauracích. I díky jejich přítomnosti je v ulicích pěkné živo a ruch běžně utichá až za ranního rozbřesku. Jestli hodláte jít do postele dřív, rozhodně doporučuju špunty do uší. Zvlášť pokud si pronajmete byt či hotel přímo v centru.

Andaluská snídaně

Hned po probuzení vyražte pěšky či na kole do historické městské tržnice Mercado de Atarazanas. Vchází se do ní islámskou bránou ze 14. století, která je posledním zbytkem staré maurské loděnice, jež tu stála původně. Nepřehlédnutelné je i obří vitrážové okno zobrazující nejdůležitější historické památky města, ovšem než se za nimi vydáte i ve skutečnosti, je potřeba se posilnit a nasát atmosféru. Ta je víc než vzrušující a to díky záplavě všech možných dobrot od čerstvých ryb přes domácí sýry, maso až po zeleninu a ovoce.

Prodavači jsou usměvaví, temperamentní a rádi vám dají ochutnat, na co ukážete. Zkuste třeba plátek sušené šunky jamón, bílý chléb pokapaný olivovým olejem, zelené olivy, čerstvá rajčata nebo kousek avokáda od místních farmářů, jsou to delikatesy! Milovníci sladkého zase ocení churros, což jsou příbuzní našich českých koblih. Jen se nepřipravují z těsta kynutého, ale z odpalovaného. A servírují se s horkou čokoládou, do níž se namáčejí. Andalusané jsou na nich závislí, a navíc je považují za účinný vyprošťovák. Jisté je jedno – chutnají božsky a dodají vám spoustu energie na celý den. A že ji budete potřebovat…

Výlet do historie

Malaga je považovaná za jednu z nejstarších metropolí v Evropě – založili ji Féničané už v roce 770 před Kristem a od té doby se nepřetržitě rozvíjí. Svůj otisk tu zanechali i Římané, Arabové a samozřejmě Španělé, takže vás čeká nespočet památek. Prohlídku můžete začít v pevnosti Alcazaba, která se pyšně tyčí nad městem. Dá se k ní dojít, což je výzva pro kondičku, nebo pohodlně vyjet moderním výtahem. Jedná se o rozsáhlý palácový komplex, kde najdete nejenom nádvoří a zbytky opevnění včetně mnoha věží, ale i zahrady s pomerančovníky, palmami a cypřiši. A taky dvě významná muzea – v jednom je k vidění sbírka obrazů od místních umělců z 19. století, ve druhém, archeologickém, sbírka keramiky a modely hradů.

Jen o kousek výš leží hrad Gibralfaro, který je s pevností spojený dlouhým kamenným koridorem. Když jím projdete, naskytne se vám fantastický výhled na město, přístav a býčí arénu, kde můžete zahlédnout toreadory v akci (nejvíce býčích zápasů je na programu v srpnu). Až se vrátíte zpátky do centra, zamiřte do katedrály Vtělení Páně, celým názvem Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Její stavba začala v roce 1528 a trvala více než 200 let. Uvnitř vás ohromí skvostné barokní oltáře, nádherně zdobené varhany a zářící vitráže. Jednou z hlavních atrakcí je i slavný obraz Setnutí hlavy svatého Pavla od malíře Enrique Simoneta.

Možná je i večerní prohlídka s výstupem na střechu. Hned za katedrálou najdete dokonalou oázu v podobě malého parku s palmami, exotickými rostlinami a zelenými papoušky. A když už jsme u přírody, dechberoucí je i botanická zahrada Jardin Botánico de la Concepción, která se jako jedna z mála v Evropě specializuje na venkovní pěstování subtropických a tropických rostlin a dřevin. Pochlubit se může také bohatou sbírkou bambusů a palem, stejně jako krásnými romantickými altánky.

Může se hodit:

● Do Malagy můžete vyrazit s cestovní kanceláří nebo na vlastní pěst. Let z Prahy trvá přibližně 3 hodiny a 25 minut.

● Z letiště se do centra dostanete nejpohodlněji a nejrychleji příměstskou železnicí (linka C1). Vlak jezdí ve 20minutových intervalech. Jízdenky koupíte v automatech.

● Průměrná celoroční teplota je 24 stupňů, takže do Malagy můžete vyrazit kdykoliv. V létě ale samozřejmě počítejte s větším počtem turistů, a to především na plážích.

● V době oběda se v restauracích a barech zeptejte na denní menu (menu del día), které se skládá z několika chodů a oproti běžné nabídce je cenově velmi výhodné.

● Mezi nejoblíbenější suvenýry patří sušená šunka, sýry, olivy, kvalitní olivový olej a víno. Nejlevněji je pořídíte v supermarketech, které vás překvapí pestrou nabídkou, v níž nechybí ani výrobky místních farmářů.

Sedněte si k Picassovi

Malaga je po celém světě známá tím, že se tu narodil Pablo Picasso, geniální malíř, provokatér a otec kubismu. Jeho křestní list je vystavený v katolickém kostele Parroquia Santiago Apóstol, jeho rodný dům Casa Natal de Picasso stojí na rozlehlém náměstí Plaza de la Merced a funguje jako muzeum. Obdivovat tu můžete nejenom Picassova grafická díla a rytiny, ale i fotografie z jeho soukromí. A taky jeho bronzovou sochu, která je součástí nedalekého dětského hřiště. Pablo vypadá jako živý a kupodivu nedrží v ruce štětec, ale v klidu sedí na lavičce, kde je ještě jedno volné místo… Další skvosty na vás čekají v Museo Picasso v nedalekém renesančním paláci Buenavista.

Své brány otevřelo před dvaceti lety za požehnání malířovy manželky a vnuka, kteří muzeu darovali značnou část z více než dvou stovek obrazů – z malířova mládí, ale i z posledních let života. Uvnitř najdete také obchod se suvenýry a malebnou kavárnu, kde se dá posedět a představovat si, jak to tu v době mistrova dětství asi vypadalo… Až dosníte, vydejte se za další porcí umění – Centre Pompidou Málaga stojí na konci přístavní promenády a uvidíte ho už zdaleka, protože ho zdobí obří skleněná kostka, složená z desítek různobarevných čtvercových desek. Má hned několik funkcí: slouží jako nepřehlédnutelný maják, láká k návštěvě a zároveň poskytuje denní světlo vstupní lobby jinak zanořeného muzea vystavujícího umělecká díla zapůjčená z pařížské centrály. Co půlrok, to jiná expozice.

Pohoda na pláži

Výhodou Malagy je, že všechno máte blízko a nikam se nemusíte zdlouhavě plahočit. To se samozřejmě týká i mořských radovánek. V přístavu, kousek za majákem, začíná městská pláž s pískem a pozvolným vstupem do moře. Jmenuje se Malagueta a táhne se více než kilometr podél městské zástavby směrem na východ.

Z jedné strany se vlní Středozemní moře, z druhé tepe rušná ulice s desítkami restaurací a barů, kde můžete ochutnat místní dezertní víno připravované z přezrálých hroznů. Dalším proslaveným nápojem je sangría, jejíž základem je červené víno, do něhož se přidává džus, trocha brandy a ovoce jako třeba borůvky, jablka, pomeranče, ananas či meloun. Je to velmi chutné, ale ďábelské pití – už po jednom džbánku vypitém na slunci vás druhý den může pekelně bolet hlava! Raději to tedy nepřehánějte… Jinak k dispozici je vám i o kilometr delší pláž Misericordia, jejíž dominantou je starý průmyslový komín, vzpomínka na dávné industriální časy. A pak Playa de Las Acacias, která leží tak trochu stranou v klidné východní části. Vyhledávají ji hlavně rodiny s dětmi, protože ji lemují uměle vybudované zátoky s kamením, které chrání pobřeží před vlnami.

Stolečku, prostři se!

Do Andalusie se jezdí nejenom za památkami a koupáním, ale i za jídlem! U nás se chlubíme svíčkovou, tady boduje gazpacho, polévka podávaná za tepla i za studena. V některých barech ji dokonce nabízejí v dlouhých úzkých skleničkách jako nápoj. Jejím základem jsou šťavnatá, lahodná rajčata, která se oloupou a rozmixují se zelenou paprikou, okurkou, cibulí, česnekem, solí, pepřem a citronovou šťávou. Chybět nesmí ani vinný ocet a olivový olej, nejpodstatnější surovina andaluské kuchyně. Výsledek? V době mé návštěvy, kdy teploměr ukazoval příjemných 22 stupňů, dokonalé osvěžení, mnohem lepší než kdejaká zmrzlina! Zachutnaly mi i sardinky, které se podávají grilované nebo pečené na ohni, napíchnuté na tyčce. Jí se tak, že oloupete maso z obou stran páteře včetně opečené kůže a necháte hlavu, ocas a páteř. Ve vodách poblíž Malagy se sardinky loví ve velkém, a tak je tu najdete nejenom na jídelníčku, ale i na pohlednicích, magnetech, nebo dokonce v podobě graffiti, jež vytvářejí talentovaní pouliční umělci.

Malé, ale skvostné

Pokud se necítíte na velkou porci andaluských dobrot, dopřejte si tapas, což jsou takové miniporce nejrůznějších pokrmů. Dáte si ančovičky naložené v oleji a vinném octě? Pečené jehněčí, grilované kalamáry nebo smažený lilek zalitý sladkou šťávou z cukrové třtiny? Nejedná se o hlavní jídlo, ale o vítané občerstvení ke skleničce, jehož účelem je zpomalit působení alkoholického nápoje. Název pochází ze španělského „tapa“, což znamená poklička. V dávných dobách prý bylo zvykem zakrývat sklenice se sherry chlebem se šunkou, aby do nich nepadal hmyz.

Postupně se přišlo na to, že slané pamlsky zvyšují pocit žízně, čehož začali využívat majitelé restaurací. A pozor, nejde jen o jídlo, ale přímo o životní styl! Jít v Andalusii i jinde ve Španělsku na tapas znamená setkat se s přáteli a užít si společně večer – skvěle se najíst, napít a probrat, co život dal a vzal. Mým tajným tipem je restaurace El Pimpi, kam za výtečnou kuchyní a kamarády často chodí už zmiňovaný zdejší rodák a patriot Antonio Banderas. Cen se bát nemusíte – tapas stojí kolem čtyř eur, hlavní jídlo o deset víc. Mezi nejoblíbenější patří grilovaná chobotnice s bramborem a rajčaty. Čerstvá a fantasticky ochucená.

Skok z Puente Nuevo

Malaga je dokonalou destinací na prodloužený víkend. Pokud tu chcete strávit delší dobu a víc poznat pobřeží Costa del Sol, určitě sedněte na vlak a vyražte do zhruba patnáct kilometrů vzdáleného střediska Torremolinos. Kdysi ho pro jeho božský klid zbožňovaly celebrity jako Frank Sinatra, Marlon Brando či Ava Gardner, dnes je tu díky velkému množství hotelů rušněji. Jedna věc ale zůstala stejná – krásné, dlouhé a písčité pláže, kde můžete strávit celý den. Zabavit se ale dá i jinak – třeba na několika golfových hřištích nebo v oblíbeném Crocodile Parku s živými krokodýly, který sousedí s obřím akvaparkem.

A pokud budete mít chuť a sílu vydat se ještě dál, zkuste skalní město Ronda, postavené na okraji rokle. Od Malagy ho dělí sto kilometrů a jeho dominantou je most Puente Nuevo, který patří k nejfotografovanějším památkám v celém Španělsku. Přes sto metrů hlubokou strmou vápencovou rokli ho v letech 1751 až 1793 postavil architekt José Martín Aldehuela. Sám se ale zprovoznění svého díla nedožil, protože během dokončovacích prací se z něj vrhl do hlubin. Ale to už je úplně jiný příběh…