Přijíždím k bráně s nápisem Autokemp, vystupuji z auta a vcházím do areálu. Napravo je recepce, přede mnou aleje stromů, mezi nimi stany a karavany. Tato plocha je na vyvýšeném místě nad výletištěm.

Iveta Skybová, která provozuje prakticky celý areál, v němž se nachází kemp, restaurace Podhorská chalupa i koupaliště, mi později říká, že na výletišti už letos vystupovaly dvě kapely, ale většina akcí se odehrává až na place před restaurací, kde je více místa. Napadá mě, že v těchto horkých dnech poskytují stromy návštěvníkům příjemný stín a chládek.

Scházím okolo recepce kolem chat k restauraci Podhorská chalupa a po chvilce už mi Iveta Skybová vypráví, jak to tedy s tím proklamovaným zájmem „domácích“ turistů je. „Oproti loňskému roku je určitě větší zájem. V červenci sice byl trochu pokles, ale to bylo dané počasím, když pršelo. Teď, když je pěkné počasí, máme prakticky plno,“ říká provozovatelka.

Lidé jezdí z Čech i Moravy a v kempu je docela živo. Kromě zahajovací Karibik párty nebo akce Rumová plavba, bývá v kempu také letní kino, minulý víkend tam měli svatbu a tento víkend mají nahlášený každoroční sraz motorkářů. „Na konci léta bude také akce na ukončení. V září řízkové hody a gastro akce,“ přidává Iveta Skybová.

V kempu je kromě plochy pro stany a karavany ještě 8 čtyřlůžkových chatek, které mají terasu a tři dvoulůžkové chatky. Čtyři návštěvníci se mohou ubytovat také ve správní budově. „Máme tady také společenskou místnost,“ dodává Iveta Skybová s tím, že místnost slouží například rodinám s dětmi při špatném počasí, využívají ji rovněž školy v přírodě nebo školní výlety.

Společně s provozovatelkou se vydáváme kolem velkého dětského hřiště s herními prvky ke koupališti. Křišťálová voda láká, má sice jen 23 stupňů, ale v parných dnech je určitě osvěžující.

„Voda je tady sice chladnější než jinde, protože jsme v podhůří Beskyd, ale máme výborné vzorky, krásnou čistou vodu. Příští rok bude k dispozici brouzdaliště a dětské hřiště,“ dodává Iveta Skybová a s úsměvem mi ukazuje stříbrnou hvězdu, kterou jim nedávno udělil prázdninový inspektor jedné televize.

„Za to děkuji personálu. Myslím si, že je to tady ideální pro rodinky s dětmi a pro ty, kdo mají rádi přírodu a klid. Máme tady i půjčovnu kol, nedaleko je cyklostezka, jsou tady lesy, Javorník, Lysá Hora,“ doplňuje ještě Iveta Skybová. Dávám jí za pravdu, kemp je v příjemném klidném prostředí s pěkným okolím. Odcházím s myšlenkou, že se do areálu v Mořkově určitě ještě rád podívám – už kvůli tomu koupališti.