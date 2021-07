Změny na mapě cestovatele: Španělsko bude červené, šest zemí si polepší

ČTK





Španělsko se na takzvané mapě cestovatele od pondělí posune do červených zemí s vysokou mírou rizika nákazy. Šest států - Belgie, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko - se naopak přesune do nejméně rizikové zelené kategorie. Pro tyto země zatím neplatí žádné povinnosti při příjezdu do České republiky. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Od pátku 9. července se ale podmínky pro cestování dále změní.

Lidé se sluní na pláži. Ilustrační foto | Foto: ČTK