V Jeseníkách si to svoje najde opravdu každý. Ať už vás zaujala pouze některá z oblastí, nebo chcete zkusit od každého trochu, nechte se inspirovat tipy Deníku na to nejlákavější v pohoří a chráněné krajinné oblasti Jeseníky i přilehlých městech.

1. Petrovy kameny

Podle pověstí se na nich ve středověku slétali čarodějnice a démoni. Děsivé legendy ale nejsou jedinou zajímavostí tří sedm metrů vysokých a mohutných skalisek, které tvoří Petrovy kameny. Oblast je významná také botanicky, přežívají tam vzácné druhy lišejníků a mechů z doby ledové. Rostou zde také endemity jako zvonek jesenický a lipnice jesenická.

2. Muzeum Vincenze Priessnitze

Cestovní pas, rodinné šperky, knihy o vodoléčbě. Tím a mnohými dalšími předměty i dokumenty z Priessnitzova života se pyšní jeho muzeum v Jeseníkách. Přírodní léčitel a zakladatel jesenických lázní žil a působil v Gräfenberku u Frývaldova, dnešním Jeseníku. Muzeum se nachází v jeho rodném domě a potkáte tam i Vincezovu figurínu v životní velikosti.

3. Sovinec

Nejrozsáhlejší hradní komplex v Jeseníkách stojí na skalnatém výběžku nad stejnojmennou obcí od počátku čtrnáctého století. Na gotickém hradě Sovinec se každoročně konají výstavy, divadelní i hudební vystoupení a jarmarky. Na nejbližší akci s názvem Za čest krále o tomto víkendu vystoupí na hradě kejklíři a žongléři.

4. Praděd

Nejvyšší hora Jeseníků i Moravy měří 1491 metrů. Na jejím vrcholu stojí rozhledna a vysílač, jehož horní plošina je nejvýše položeným pevným bodem České republiky. Vystoupat na Praděd přitom není vůbec náročné, samotný kopec je totiž relativně plochý. Od horské chaty Ovčárna vede na horu asfaltová cesta s mírným stoupáním, nemusí se ho tedy obávat příležitostní turisti ani rodiče s kočárky. A výhled z Pradědu jednoznačně stojí za to: Pradědská a Keprnická hornatina, Králický Sněžník, za příznivého počasí dokonce i Krkonoše, Beskydy a slovenská pohoří jako na dlani.

5. Přírodní rezervace Rejvíz

Po dřevěných chodnících se projdete nad rašeliništi a jezírky v národní přírodní rezervaci Rejvíz. Vede tudy naučná stezka, na které se dozvíte o unikátním Velkém mechovém jezírku i největším moravském rašeliništi nacházejícím se přímo pod vámi. Rezervace leží jen kilometr od stejnojmenné horské osady, která nabízí širokou škálu služeb od ubytování a restaurací po bazén a půjčovnu kol.

6. Velký a Malý Roudný

Zalesněné sopky, činné ještě v čtvrtohorách se tyčí nad obcí Roudno v okrese Bruntál a tvoří neodmyslitelnou dominantu okolní krajiny. Velký Roudný je se svými 780 metry nejvyšším vulkánem Nízkého Jeseníku. Na jeho vrcholu stojí dřevěná rozhledna, ze které je za pěkného počasí vidět na celé Jeseníky.

7. Dlouhé Stráně

Nejrozsáhlejší vodní dílo u nás a ve světě třetí největší přečerpávací vodní elektrárna. Takovými tituly se pyšní Dlouhé Stráně, navíc jsou atraktivní i turisticky. Na exkurzi do elektrárny se dostanete denně po předchozí online rezervaci. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o technickém provozu i okolní přírodě, zhlédnou film a podívají se na dolní i horní nádrž. Většina stavby je pod zemí, část nad ní harmonicky zapadá do okolní krajiny.

Mám rád jídlo a gastronomii

VYHLÁŠENÁ SLADKOST S TRADICÍ

Téměř třicet let pečou Staroměstské máslové trubičky podle starého regionálního receptu. A stále chutnají, jsou totiž z originálních surovin, bez sladidel a konzervantů. Ze dvou výroben se trubičky z listového těsta naplněné bílkovým sněhem vyváží do stovky obchodů. Nejromantičtější atmosféru však zažijete, když si na nich pochutnáte v zámecké kavárně na náměstí vesničky Branná v okrese Šumperk. Ke kávě návštěvníkům nabízejí kromě trubiček také výběr z ostatních druhů zákusků nebo kopečkovou zmrzlinu.

BAR MEZI STROMY

Oáza uprostřed lesa. Osvěžení, nebo naopak zahřátí nápojem na túře v lese v dřevěných přístřešcích možná turisté a cyklisté nečekají, o to příjemněji je však může překvapit. Lidé si poslouží v horku studenými nápoji chlazenými v korytu protékající vodou, pokud je chladno, mohou si naopak uvařit kávu nebo čaj. Nechybí ani drobné občerstvení, mimo jiné v podobě trubiček z Branné. Lesní bar i Horní bar jsou samoobslužné, fungují na principu vzájemné důvěry. Poctivý turista si po posilnění a odpočinku přečte ceník a hodí peníze za zkonzumované jídlo a pití do kasičky. Pokud chcete do baru mezi stromy zamířit, vydejte se z Horní Lipové na horu Smrk údolím říčky Vápenné.

NA TRADIČNÍ JESENICKÉ POKRMY

Moderní romantickou atmosféru si gurmáni v restauraci Vila Elis vychutnají spolu s pokrmy od špičkového šéfkuchaře. V jídelním lístku naleznete vedle české moderní i tradiční kuchyně evropské speciality z různých zemí. Z té české nabízí například hovězí líčka na víně nebo panenku s omáčkou z lišek. Tradiční pokrmy z Jesenicka připravují podle nejmodernějších gastronomických trendů. Vila Elis v roce 2012 obdržela certifikát Jeseníky originální produkt.

Mám rád klid a pohodu

TIP NA LÁZNĚ

Lázně se nachází v údolí říčky Bílé Opavy, obklopené horskou přírodou s nejčistším vzduchem ve střední Evropě. Samotná kombinace těchto faktorů by mohla léčit. Horské lázně Karlova Studánka s dvou set letou tradicí toho mají ale ještě hodně co nabídnout k ozdravení těla i duše. Pro návštěvníky jsou připravené uhličité koupele, rašelinové zábaly, bazén s teplou slanou vodou, podvodními lehátky a masážními proudy. Nechybí ani vířivka, solná jeskyně nebo finská sauna. Za návštěvu stojí také lázeňský park s umělým vodopádem i celá obec Karlova Studánka s působivou architekturou ovlivněnou empírem.

TIP NA VYHLÍDKU

Rozhledna na Biskupské kupě stojí na české straně česko-polské hranice poblíž Zlatých Hor. Při dobré viditelnosti z ní lze dohlédnout do polské Vratislavi a na vrcholky Vysokých Tater. Už patnáct let je zde obnovena poštovna, přímo z výletu tak můžete poslat pohled po Česku i do zahraničí. Z centra Zlatých Hor se sem dostanete nenáročnou čtyřkilometrovou trasou po zelené. O prázdninách je vyhlídka otevřená denně do šesti hodin večer.

TIP K VODĚ

Moderní koupaliště se skluzavkou, dětským brouzdalištěm i možností rezervovat si volejbalové a nohejbalové hřiště leží přímo ve městě Jeseník. Pokud ale hledáte klidnější místo s méně návštěvníky a nižšími cenami, zajeďte se vykoupat do Velké Kraše. Z Jeseníku do Kraše trvá cesta půl hodiny. Na obou koupalištích je k dispozici padesátimetrový bazén a občerstvení v bufetu nebo restauraci.

