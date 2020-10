„Během rekonstrukce se našlo několik skvostů. Například při restaurování freskové výmalby v sala terreně se odhalily šablonové výmalby stropů, které se podařilo zrestaurovat do původního stavu. Restaurátoři odvedli kus práce i v zámecké kapli, kde byly obnoveny lavice a keramická dlažba," říká ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita.

V zámecké kapli si lidé prohlédnou její původní mobiliář včetně tabernáklu oltáře. "Bude zde instalován také nově zrestaurovaný oltář z kaple již neexistujícího zámku v Odrách,“ vyjmenovává ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita s tím, že v Zámku Nová Horka bude k vidění i bohatě vybavená zámecká knihovna, která obsahuje sbírku cestopisů, astrologické spisy, ale také beletrii či kuchařky.

Zámek z lilie

Veškeré práce probíhaly pod dohledem památkářů, velký podíl na obnově zámku měli restaurátoři. První návštěvníci si zámek prohlédnou v pondělí 28. září.

Zámku se také říká Zámek z lilie, a to podle jeho původních majitelů, šlechtického rodu Vetter von der Lilie.

Dalším lákadlem bude pro návštěvníky také prohlídka pokoje s původními vestavěnými dřevěnými skříněmi, ve kterém bude vystaven nově restaurovaný nábytek ze sbírek zámku a porcelán zdobený liliemi odkazující právě na rod Vetterů.

Původním vlastníkům bude také věnována expozice, kterou Muzeum Novojičínska v Zámku Nová Horka připravuje.

Zámek a jeho muzejní expozice bude veřejnosti otevřený od 28. září denně kromě pondělků od 9 do 17 hodin. V zimním období, tedy od listopadu do března budou návštěvy zámku možné jen na objednání. Také v zámku Nová Horka platí až do konce října akce Moravskoslezského kraje VSTUPY ZDARMA, takže si lidé budou moci zámek prohlédnout, aniž by platili vstupné.