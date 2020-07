Chráněná krajinná oblast Blanský les překvapí nádhernou přírodou a krajinou posetou smrky, borovicemi nebo bučinami. Nejvyšším vrcholem je Kleť ve výšce 1 084 metrů nad mořem. Na jejím úpatí najdete nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách. Při dobrém počasí z ní uvidíte až na Alpy, ale také vodní nádrž Lipno nebo jadernou elektrárnu Temelín. Jižně od Kleti narazíte na hvězdárnu, která patří mezi světovou špičku v pozorování planet a komet. Pojmenovali po ní dokonce i jednu planetku.

2. Soumarské rašeliniště

Klidnou atmosférou láká Soumarské rašeliniště lemující Vltavu v rozhlehlém údolí Vltavský luh. Od sedmdesátých let až do konce minulého století zde těžili rašelinu, kvůli čemuž zde chyběla voda, a původní rostliny a zvířata skoro vymizely. Od ukončení těžby se krajina obnovuje. Svůj domov tu má ohrožený tetřívek obecný, proto je rašeliniště od zimy do jara pro veřejnost uzavřené. Součástí je i dřevěná vyhlídková věž, která nabízí čarovné výhledy na šumavskou přírodu.

3. Dívčí kámen

Zřícenina gotického hradu Dívčí Kámen je jednou z nejdochovanějších a nejrozsáhlejších středověkých památek v České republice. Bývalý hrad shlíží z vysoké skály na soutok Vltavy a Křemžského potoka. Nechali jej vystavět Rožmberkové s povolením tehdejšího českého krále Karla IV. Komplex tvořily dva paláce, věž, nádvoří, hospodářské budovy, dělostřelecká obranná stanoviště a podhradí. Dnes se na místě pořádají různé koncerty či divadelní a šermířská představení.

4. Černá věž v Českých Budějovicích

Přes sedmdesát metrů vysoká dominanta města vystavěná v šestnáctém století sloužila jako zvonice. Na věži bydlel věžný, který hlídal město a ohlašoval požáry zvoněním. Uvnitř se nachází šest mohutných zvonů. V době své výstavby věž u náměstí Přemysla Otakara II. představovala hospodářský rozmach města. Po vyšlapání 225 schodů se dostanete na vyhlídku, která je šestačtyřicet metrů nad zemí a nabízí uchvacující panorama Českých Budějovic.

Zdroj: Deník/ Markéta Evjáková

5. Klášter Zlatá Koruna

Do středověkého kláštera cisterciánské mnichy přivedl z Rakouska český král Přemysl Otakar II. Řád zde pobýval až do roku 1785. V tom roce v klášteře císař Josef II. zrušil řeholní činnost. Mniši se zpět nikdy nevrátili. Dnes jsou k dispozici čtyři základní prohlídkové okruhy a jejich kombinace, například do kláštera a kostela, do opatské kaple nebo do opatského lapidária, kde vystavují prvky a výrobky kamenického řemesla. Klášter byl základnou královské moci v regionu proti silným Rožmberkům.

6. Plášťový most v Českém Krumlově

Arkádová kamenná konstrukce a dvě patra krytých chodeb tvoří oku lahodící barokní most, který spojuje místní zámek s divadlem a zámeckou zahradou. Průrva mezi zámkem a parkem je hluboká přes čtyřicet metrů. Nynější podoba mostu byla dokončena v osmnáctém století. Na okrajích mostu jsou k vidění sochy svatých, mimo jiné svatého Václava nebo svatého Jana Nepomuckého. Most stejně jako zámek patří na seznam kulturního dědictví UNESCO.

7. Hrad a zámek Český Krumlov

Ikonický hrad a zámek usazený na skále, kterou obtéká Vltava, najdete na seznamu památek UNESCO. Skládá se z čtyřiceti budov a stavení kolem pěti nádvoří a sedmihektarové zámecké zahrady. Svou rozlohou se řadí mezi největší ve střední Evropě. Na šesti prohlídkových trasách návštěvníci zavítají do renesančních a barokních apartmánů, pokojů z devatenáctého století, ale také do barokního divadla, zámecké věže, konírny a zámecké zahrady.

8. Klášter Vyšší Brod

Ve Vyšším Brodě je jediný fungující mužský cisterciánský klášter v České republice. Jeho brány jsou i přesto návštěvníkům otevřeny, podívají se například do kostela, k hlavnímu oltáři, do kaple svatého Benedikta, do galerie soch nebo třeba do kaple Panny Marie. Klášter založili Rožmberkové v třináctém století, zároveň nechali postavit i klášterní pivovar, který měl sloužit pro potřeby místních mnichů. Sládci v něm vařili pivo až do roku 1948.

Mám rád jídlo a gastronomii

NÁDECH STŘEDOVĚKU

Ochutnejte pokrmy, které jídávali naši středověcí předci, ve stylové Krčmě U Dwau Maryí u břehu Vltavy v Českém Krumlově. Jako by se v ní zastavil čas, jídlo si vychutnáte na dřevěných lavicích u dobových stolů. Na jídelníčku potěší třeba kapr na šalvěji, zelný jáhelník, tedy nákyp z jáhlí, nebo dokonce bažant. I vyznavači bezmasých jídel si zde přijdou na své. 2marie.cz

TIP PRO GURMÁNY

V dřevem dekorovaném Brio Restaurantu v Českých Budějovicích potěšíte svoje chuťové buňky. Ochutnáte například hovězí líčka na kořenové zelenině, králičí roládu nebo rozmanité pokrmy z těstovin. Součástí je i salátový bar a denně tu připravují domácí pečivo. Otevřeno je od pondělí do soboty. briorestaurant.cz

MÍSTNÍ SPECIALITA

Fanoušci vojáka Švejka se můžou zastavit ve Švejk restaurantu v Českém Krumlově. Místnosti zdobí prvorepublikové doplňky, kde ze zdí na strávníky přímo dýchá atmosféra Švejkovy doby. Jídlo podávají výhradně na českém porcelánu. Konfitovaná kachna, králičí stehno na česneku nebo vepřový řízek zachutnají snad každému. Kuchaři připravují i vybrané pochoutky k pivu. svejkck.cz

KAM NA DOBRÉ PIVO

Minipivovar Krajinská 27 v Českých Budějovicích nabízí pět druhů piv z českého ječného sladu, chmelu a kvasnic. Povětšinou spodně kvašená piva nejsou nijak dodatečně ošetřována, filtrována nebo pasterována, díky čemuž si zachovají nezaměnitelnou přírodní chuť. Ochutnat můžete například Krajinský Jantar, tedy polotmavý ležák, Krajinskou 27 Speciál, která dlouho zraje, nebo Krajinskou Blondýnu s ovocnou vůní banánů. krajinska27.cz

Zdroj: Deník/ Markéta Evjáková

Mám rád klid a pohodu

SKVĚLÝ WELLNESS

Vyznavače klidu a pohody potěší návštěva Denních lázní Vitalis v Českých Budějovicích. Naložíte se třeba do pivní, rašelinové nebo konopné koupele. A pro ještě větší uvolnění si můžete objednat aromamasáž, masáž lávovými kameny nebo například medovou masáž. Mimo to v lázních najdete i relaxační oázu s vířivkou a saunou, což je skvělá příprava na zmíněné masáže.

ROMANTICKÁ PLAVBA

Pokud chcete poznat opravdu romantickou tvář Českého Krumlova, vydejte se na projížďku vorem. Okružní plavba historickým centrem města nabízí okouzlující pohledy na Krumlov za bílého dne nebo dokonce při západu slunce. Můžete si vybrat mezi klasickou padesátiminutovou vyhlídkovou plavbou či programem na míru s historickým výkladem.

TIP NA MUZEUM

milovníci umění si přijdou na své v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, kde se dozví o životě slavného malíře Schieleho s českými, rakouskými a německými kořeny. Schiele nějakou dobu pobýval právě i v Krumlově. Proslavil se obrazy provokativních aktů v zajímavých pozicích nebo třeba portréty měst. Dále návštěvnici zhlédnou stálou výstavu jeho prací anebo výměnné výstavy klasického a moderního umění dvacátého století. Momentálně zde vystavuje například česká malířka Alena Anderlová nebo japonský sochař Tets Ohnari.

Lenka Kročilová, Iva Kovačisová