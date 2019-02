Strakonicko/ Zmizela plazmová televize i telefonní automat.

Do sobotního poledne zajišťovali policisté stopy po vloupání do domu ve Vodňanech (snímek nahoře). Mezi jednou a devátou hodinou ranní tam řádil zloděj. Do prostor bývalé prodejny potravin se dostal rozbitím skleněné výplně dveří. Z věcí, které objevil, nepohrdl šestistrunnou kytarou, laptopem, cigaretami, penězi. Na místě nenechal ani monočlánky. Dvaadvacetiletého mladíka, který majiteli způsobil škodu za 43 200 korun, stíhá policie.

Telefonní automat zmizel ze zdi

Tři dosud neznámí pachatelé odcizili v sobotu vpodvečer v přízemí vstupní haly pavilonu interny strakonické nemocnice mincovní telefonní automat. Stalo se tak v sobotu vpodvečer. Pachatelé přístroj sňali ze zdi po uvolnění úchytných šroubů. Zatím nezjištěná výše škody vznikla společnosti Telefonica O2.

Zloděj odnesl také plazmovou televizi

V době od 9. do 12. ledna musel neznámý pachatel vykrást v obci Pracejovice byt. Dovnitř se dostal po vypáčení vstupních dveří. V obývacím pokoji odcizil plazmovou televizi značky LG a z obývací stěny z keramického podšálku odcizil řetízky, přívěsky a prsteny ze žlutého kovu. Majitelům způsobil škodu 76 800 korun.

Mladík strachy odevzdal hodinky

Vsobotu po 23. hodině oznámil mladík (20) Městské policii ve Strakonicích přepadení dvěma osobami romského původu. Ti ho za prodejnou potravin v ulici Mírová obestoupili a donutili vydat hodinky. Po prošacování kapes mu odcizili ještě mobilní telefon. Varovali ho, že když něco „práskne“, udělají mu díru do hlavy.