ČESKOKRUMLOVSKO - Kluby na Kaplicku navštěvují většinou sousedé z Rakouska.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Možnost pracovního výletu po nočních podnicích společně s českokrumlovskými kriminalisty se neodmítá. V pátek večer jsme se tak vypravili do Kaplice, odkud jsme se vydali do prvního nočního klubu.

Club Babylon

Jako první byl v plánu podnik Mirage v Kaplici Nádraží. Bohužel, první zásek na seznamu nebyl příliš úspěšný – cedule zavřeno mluvila za vše. Na začátek jsme tedy příliš nepochodili, ale než jsme se nadáli, mířili jsme zpět do Kaplice, kde jsme se zastavili v Clubu Babylon. Sympatický cizinec za barem svým šarmantním úsměvem nadcházející pokutu nezachránil. Špatné označení provozovny, žádný česky mluvící zaměstnanec, žádná výstraha zakázaného vstupu pod 18 let. Nezbývalo tak, aby pracovnice Živnostenského úřadu Český Krumlov odlehčily majiteli o tisíc korun.

Sin City

Vyrazili jsme dál, ale opět jsme měli v pár klubech smůlu. Dveře zamčené, žádná známka života. Přijetí jsme se dočkali až v Dolním Dvořišti, kde první na přetřes přišlo Sin City. Vcelku příjemně vyhlížející prostředí zelo sice prázdnotou, ale nakonec se nějaký ten zákazník přece jenom objevil. Potřebné věci měl klub zcela v pořádku. Dokonce i zákaz nalévání alkoholu pod 18 let byl na zcela viditelném místě. Výtka by mohla směřovat snad jen k lékárničce, o kterou by se měli v blízké době zajímat pracovníci muzeí.

Le Grand Paris

Další zastávkou byl podnik s honosným názvem Le Grand Paris. Vcelku rozsáhlý komplex, který ale není z většiny využitý. Opět jsme se dostali ke stejnému problému jako v kaplickém Club Babylon – obsluha neovládá český jazyk, takže byla domluva poměrně složitá, i když se majitel snažil ze všech sil. Při prohlídce pokojů nás čekala nemilá věc, nešla elektrika, takže jsme byli odkázáni na své svítilny. „Neplatila se elektrika,“ vysvětlil tmu majitel klubu. Zaměstnankyním absence světla evidentně také příliš nevadila. „Proč by nám měla tma vadit? S tím tedy problém nemáme,“ dozvěděli jsme se od jedné. Na pokutách se získala další tisícovka a už jsme mířili zase o dům dál.

Pink

Jako poslední byl na seznamu na první pohled velice pěkný klubík Pink. Horší to však bylo se samotnými pokoji, které úklid neviděly asi pěkně dlouho. Slušný šok nám také připravilo umyvadlo v umývárně, které bylo plné vajglů a nelákavě vyhlížející vody. „Je tam nějaký prostředek, tak tam raději nedávejte ruce,“ upozornila nás žena od baru. Museli jsme si počkat na poslední zaměstnankyni, která byla zrovna v plném pracovním nasazení. Po nějaké době se objevila pouze v ručníku, sotva oddychovala, ale doklady měla v pořádku. S úsměvem se tedy mohla vrátit zpátky. Bez dokladů ale byla její kolegyně (19) z Mladé Boleslavi, která si s námi udělala krátký výlet kvůli identifikaci.

Suma sumárum

Na akci byli zástupci Služby kriminální policie a vyšetřování Český Krumlov, Referátu cizinecké a pohraniční policie Dolní Dvořiště, Živnostenského úřadu Kaplice a Krajské hygienické stanice JČ s pobočkou v Č. Krumlově. Bylo kontrolováno 12 klubů, ve kterých se nacházelo 59 dívek, 14 lidí obsluhy a 17 zákazníků (všichni cizí státní příslušnosti). Byla zadržena jedna dívka, po které bylo vyhlášeno pátrání a je svěřenkyní výchovného ústavu. Živnostenský úřad udělil dvě tisícikorunové pokuty.