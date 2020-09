Zatímco Starý zámek dnes slouží návštěvníkům expozic Muzea Vyškovska, Nový zámek je ve vlastnictví města, které dává část prostor do pronájmu. Obnovený velký barokní sál ve druhém patře budovy dle návrhu poslouží pro umístění expozice moderní armády. „Téma vojenství lze snadno uchopit interaktivně. Jeho kreativní zpracování přiláká návštěvníky různých věkových skupin od nás i ze zahraničí,“ uvedl k řešení vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Počítá také se zázemím v podobě nového schodiště nebo výtahu. Součástí plánů je také obnova zámecké zahrady. Zájemci se se studií do detailů seznámí za účasti autorů v pondělí dvanáctého října od půl páté odpoledne v prostorách Nového zámku. „Je to krásný zámek, který má určitě svojí velkou historii. Bude to škoda, pokud ji neukážeme lidem,“ komentovala plány například Kamila Palásková.

Do studie autoři zahrnuli také využití areálu uzavřeného vyškovského pivovaru kvůli jeho dřívějšímu spojení se zámkem. V nejstarší části doporučují zachování tradice vaření piva alespoň v podobě minipivovaru. „V případě využití části areálu bychom zámeckou zahradu otevřeli až k bytovému bloku Palánek,“ popsal architekt Robert Václavík.

Až pětadvacet let

Odhady nákladů pro všechny etapy dosahují 766 milionů korun v časovém horizontu dvaceti až pětadvaceti let. „Jsou to samozřejmě obrovské částky, máme však k dispozici ucelenou vizi. Prostředky budeme čerpat z různých zdrojů a přestavba celého komplexu bude postupná. Projekt je nyní ve fázi nejširší možné diskuze,“ ujistil vyškovský starosta Karel Jurka.

Náklady jsou pro zástupce města citlivou záležitostí i s ohledem na výpadky příjmů kvůli koronaviru. „Rozsah prací je obrovský. Město tím pádem musí zvážit, do čeho se pustí a do čeho ne. Pokud bychom například uvažovali o obnově barokního sálu, je nutné se ptát, co bude s přístavbou Besedního domu. Bude velmi těžké hledat prostředky na obě výstavby,“ vysvětlil v komentáři ke studii opoziční zastupitel Petr Hájek.

Rekonstrukce zámku Vyškov

