/FOTOGALERIE/ V devátém kole nadstavbové části skupiny A2 KNBL hostili basketbalisté Písku poslední Slavii Praha. Roli favoritů nepotvrdili a výhra se stěhovala do Prahy.

Skvělá atmosféra v Sršním hnízdě. | Video: Jan Škrle

Sršni Photomate Písek - SK Slavia Praha 83:88 (16:30, 38:49, 59:75)

Body Písku: M. Svoboda 27, Sýkora a Šlechta po 15, Týml 12, Skalička 7, Borovka 4, Novotný 3.

"Bohužel se opět ukázalo, že kombinace Sršni Photomate Písek a favorit nejde dohromady. Nevím, jestli jsme Slávii podcenili, když přijela jen v sedmi lidech, ale ukázala, že v nadstavbě A2 je na venkovním hřišti neporazitelná. My jsme v utkání nedodržovali vůbec nic. Hlavně bych chtěl poděkovat každému jednomu divákovi, který byl dneska v hale a dopomohl nám se vrátit do utkání. I když to nedopadlo a je to pro nás vážná komplikace v boji o postup do předkola play-off, tak z dnešní atmosféry si každý musí odnést něco dobrého. Gratuluji Slávii, koncovka byla hop nebo trop, myslím, že jsme to nemohli moc ovlivnit a nám nezbývá nic než se připravit na utkání v Ostravě. Což bude rozhodující boj o postup do předkola play-off," komentoval utkání trenér Písku Jan Čech.

Autor: Jan Škrle